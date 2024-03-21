Как исключить селективные аборты...

Азербайджан борется со сложной проблемой селективных абортов - явлением, глубоко укоренившимся в общественном отношении к гендеру и подчеркиваемым тревожными статистическими данными, которые свидетельствуют о значительном гендерном дисбалансе при рождении. По данным Министерства юстиции, в январе текущего года было зарегистрировано 8 389 младенцев, при этом мальчики составляли 52,1%, а девочки - 47,9%. Это несоответствие указывает на гендерное соотношение, составляющее 116 мальчиков на каждые 100 новорожденных девочек, что подчеркивает тревожную тенденцию к выборочным абортам, основанным на гендерных предпочтениях.

Регион Гянджа-Дашкесан определен как регион с наиболее нарушенным соотношением полов среди детей, что позволяет предположить, что региональные различия в гендерных установках могут влиять на распространенность выборочных абортов. Несмотря на усилия властей по решению этой проблемы, отсутствие изменений в соотношении полов при рождении говорит о том, что нынешние меры могут оказаться недостаточно эффективными.

Число абортов в стране продемонстрировало заметный рост, увеличившись с 46 877 в 2021 году до 57 999 в 2022 году. Этот всплеск вызывает обеспокоенность по поводу того, что фактическое количество абортов, в том числе выборочных, потенциально не в полной мере отражается официальной статистикой. В настоящее время законодательство Азербайджана предусматривает наказание за принуждение или подстрекательство к аборту, но не предусматривает конкретной уголовной ответственности за добровольный аборт или выборочный аборт по признаку пола.

В ответ на эти вызовы Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей в интервью Turan признает решающую роль общественного отношения и осведомленности в решении проблемы селективных абортов. Комитет подчеркивает важность борьбы с гендерными стереотипами и неравенством, особенно в регионах, где эти проблемы более выражены. План действий на 2020-2025 годы направлен на снижение предпочтения детей мужского пола путем устранения основополагающих гендерных стереотипов посредством образовательных мероприятий, публикаций и кампаний в социальных сетях.

Эксперты, однако, утверждают, что одних административных мер недостаточно для борьбы с практикой селективных абортов. Мехрибан Зейналова, глава Общественного объединения помощи женщинам "Чистый мир", выступает за многогранный подход, который включает уголовную ответственность за выборочные аборты, расширение возможностей для получения образования девочками и меры по предотвращению ранних браков и домашнего насилия. В интервью Радио Азадлыг Зейналова подчеркивает необходимость комплексных вмешательств, включая образовательные усилия, юридические действия, центры поддержки и горячие линии, для эффективного решения проблемы.

В конечном счете, решение проблемы селективных абортов в Азербайджане требует глубокого изменения отношения общества к гендерному равенству. Это влечет за собой не только юридические и административные меры, но и глубоко укоренившиеся культурные изменения, в соответствии с которыми дети женского пола ценятся одинаково с детьми мужского пола. Только благодаря согласованным усилиям, охватывающим правовые реформы, образование и социальные преобразования, Азербайджан может надеяться исправить гендерный дисбаланс и обеспечить равную ценность всех детей, независимо от пола.