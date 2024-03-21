Журналистки «Абзас Медиа» простудились в СИЗО
Журналисты, содержащиеся бакинском СИЗО №1, жалуются на условия содержания. Об этом на заседании 19 марта в Бакинском апелляционном суде, рассказала главный редактор "Абзас медиа" Севиндж Вагифгызы (Аббасова).
Адвокат Эльчин Садыгов написал в своем аккаунте в Facebook, что Севиндж Вагифгызы в своем выступлении в суде заявила, что условия содержания в Бакинском СИЗО плачевны: "Ситуация в моей камере ужасная. Тепла почти нет, система отопления не работает а в самой камере сырость", - заявил Вагифгызы.
Наргиз Абсаламова - другая журналистка, также арестованная по «делу Абзас-медиа» и содержашаяся в том же СИЗО, заболела глазной инфекцией.
“Наргиз простудилась. Похоже, его иммунитет ослаб. Врач выписывает лекарства, и ей ставят внутривенные системы", - написала на своей странице в Facebook адвокат Шахла Гумбатова.
Многие общественно-политические активисты и журналисты, длительное время содержащиеся в этом СИЗО, жалуются на плачевные условия содержания. Они сообщают, что горячая вода почти не подается.
В свою очередь, слова Севиндж Вагифгиз опровергла Пенитенциарная служба. Как сообщили Turan из этого ведомства, в Бакинском СИЗО имеется централизованная система отопления, и она полностью работоспособна.
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