Кто и когда будет жить в Ханкянди?

Премьер-министр Армении объявил в Национальном собрании этой страны о программе строительства жилых домов для карабахских армян. Вряд ли эта программа будет обширной. Потому, что карабахские армяне не хотят быть гражданами Армении. Эта страна нуждается в десятках тысяч рабочих рук, проблему дефицита рабочих там решают выдачей трудовых разрешений гражданам Индии. Правительство заинтересовано оставить карабахцев в Армении. Но, выехавшие из Азербайджана люди, не хотят получать гражданство Армении. В ноябре 2023 года полиция этой страны начала прием заявлений на получение гражданства Армении от карабахских беженцев, получивших статус временной защиты. За два месяца из более чем 100 тысяч карабахских беженцев лишь 735 подали заявки на получение армянского гражданства. А свидетельство о временной защите получили более 53 тысяч переселенцев, избравших статус беженца. Многие армяне, выезжая из Азербайджана через КПП «Лачын» говорили журналистам, что намерены переселиться в Россию. Однако пока этому препятствует продолжающаяся война РФ с Украиной.

В Армении создан Комитет «По коллективной репатриации и другим фундаментальным правам народа Карабаха», который возглавит экс-глава МИД Армении Вардан Осканян. Кандидатура Осканян указывает на то, что это чисто политический замысел «комитетчиков», цель которых консолидация антиазербайджанских акций в мире. Лидеры карабахских армян выставили перед Баку заведомо неприемлемое требование - вывести из Карабаха все силовые структуры и предоставить им статус вне законов Азербайджана. Лишь тогда они вернутся.

В ответ Баку также выдвинул невыполнимое требование. Как заявил президент Ильхам Алиев, армяне могут вернуться в Карабах на правах граждан Азербайджана, без предоставления им статуса, и при политическом согласии Армении принять азербайджанцев, бывших жителей Армянской ССР. Это предложение в Ереване даже не обсуждается.

Итак, возвращение армян в Карабах не представляется возможным. Со дня выезда из региона последнего армянина прошло четыре месяца (26 сентября 2023). Все это время пустые дома в Карабахе охраняет азербайджанская полиция, въезд в регион граждан Азербайджана без специального разрешения невозможен. Что будет с пустыми домами, в которых проживало около 120 тысяч человек? Один только Ханкенди вмещал около 55 тысяч жителей. Для сравнения - в городе Лянкяран проживает 53 тысяч человек.

Кто в таком случае будет жить в Ханкенди, Агдере, Гадруте и других городах и селах освобожденного Карабаха? Считается, что в девяностых годах, спасаяь от погромов. из нагорного и равнинного Карабаха бежало 700 тысяч азербайджанцев. Все их дома армянами тотально разрушены вместе с имевшейся инфраструктурой, объектами экономики, культуры, здравоохранения и образования. Включая родившихся в годы оккупации новое поколение карабахцев, численность азербайджанцев корнями из этого региона может достигнуть миллиона. Все они в освобожденных территориях разместиться не могут. При существующих темпах строительства, возвести на этой территории новые дома для всех бывших беженцев в ближайшие пять лет невозможно. Следовательно, речь может идти о выборочном заселении.

По мнению главы Аналитического центра «Атлас» Эльхана Шахиноглу, заселение азербайджанцев в пустые дома армян рискованно, так как в этом случае Армения инициирует подачу в Международный суд тысячи исков о попрании прав армян на собственность. Суды примут сторону истцов, выставив Баку счет в качестве материальной компенсации.

Эксперт предлагает подождать еще шесть месяцев, дать армянам время на размышление. В случае их отказа по истечении годичного срока (со дня выезда из Карабаха) принять азербайджанское гражданство, Баку может на законодательном уровне объявить о прекращении прав собственности на недвижимость бывших граждан АзССР. Президент И.Алиев заявлял о том, что в 2024 году начнется заселение азербайджанцами Ханкенди и других населенных пунктов в бывшем Нагорном Карабахе. В сентябре 2024 года истечет год со дня исхода армян из Карабаха. Тогда пустые дома и квартиры обретут новых законных хозяев.