Лексикон тиктокеров и его последствия

16 апреля в Баку задержан известный под псевдонимом Semka тиктокер Самир Рамазанов, - сообщила пресс-служба МВД. Решением суда С.Рамазанов арестован на 30 суток в административном порядке. Днем раньше, также на 30 суток арестован отец 9-летнего тиктокера Адама - Садиг Мирзоев. Они жители Агджабединского района Азербайджана. Отец привлечен к ответственности за нецензурные высказывания сына в интернете, после нескольких предупреждений о недопустимости неуважения к общественным ценностям. Как объяснили прессе в МВД, отец с сыном выходили в прямые эфиры в TikTok, в ходе которых не раз употребляли нецензурную лексику.

9 дней назад тиктокер Ровшан Сулейманов по прозвищу Roşka приговорен к административному аресту на 20 суток. Блогер Джасарат Джавадов, приговорен к административному аресту на 30 суток. Оба наказаны за неэтичные высказывания в социальных сетях.

11 дней назад был задержан Амрах Магеррамов, известный под ником Magerramoff. Суд вынес решение об аресте на 20 суток, за неуважение к обществу, неэтиченые публикации и призывы, "не соответствующие нашим моральным ценностям", - объяснил "Кавказскому Узлу" сотрудник пресс-службы МВД Нурлан Алиев.

Мирнамиг Мираламзаде под ником "Miri" наказан заключением на 30 суток, по той же причине.

В начале февраля отец подростка, "прославившегося" своими неэтичными поступками в TikTok, где он выступает под ником Jalilov, извинился перед азербайджанским народом за действия своего сына. По словам Нихата Джалилова, поведение его сына Али Афияддина Джалилова повергло в шок всю его семью. Отец заявил, что его сын получает лечение в медицинском учреждении.

Под сообщением об извинении читатели из Азербайджана выразили поддержку строгим мерам против тиктокеров.

Наби Юсубов: "В интернете давно нужно наводить порядок, а то ни чести, ни совести не осталось, даже иногда стыдно становится от просмотренного, срам

Мисирхан Байрамов: "Тик Ток стал настоящим сортиром. Пора вообще закрыть. Невозможно смотреть. Бардак, сумасшедший дом, позор".

Осуждают и женщин-тиктокеров. В декабре была арестована на три месяца известная тиктокерша Айсун Миришли с ником ”Ахундова 302". По информации МВД, она подозревается в незаконном обороте наркотиков. В том же месяце, на основании многочисленных жалоб, поступивших от пользователей соцсети TikTok, сотрудниками полиции была задержана жительница столицы Ляман Велиева. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы МВД Нурлан Алиев. Эта девушка приобрела известность после того, как на своем канале оскорбила национальный гимн Азербайджана.

Задержания и осуждения тиктокеров на сроки 20-30 суток административного ареста начались в Азербайджане с лета прошлого года. Наибольшая активность правоохранительных органов, репрессирующих тиктокеров, стала заметна в марте-апреле 2024 года. Никто из задержанных и понесших наказание тиктокеров в Азербайджане не распространял информацию политического характера.

По информации Общественного объединения «Участники рынка ИКТ», самой распространенной социальной сетью на цифровом рынке Азербайджана является Instagram. Из примерно 3,6 млн зарегистрированных пользователей, 50% моложе 25 лет, 29% — в возрасте от 25 до 35 лет, 13% в возрасте от 35 до 45 лет и 8% старше 45 лет. Второе по популярности приложение - TikTok (3,2 млн пользователей).

Распространенность оскорбительного контента в соцсетях может объясняться корыстными устремлениями авторов. По данным 1News.az, в среднем каждая тысяча лайков в ТикТок приносит автору доход 10 долларов в месяц. В Азербайджане есть тиктокеры набирающие 100 тыс лайков и они могут зарабатывать 1000 долларов в месяц. Известны тик-токеры, зарабатывающие в месяц по 5-6 тыс долларов.

Распространение аморальных высказываний социальной сети, и в Tik-Tok в частности, вызывает беспокойство и обсуждения в обществе. Комментируя строгие меры против тиктокеров, социолог Рашад Аскеров сказал, что эта платформа стала местом распространения дезинформации. "Надо понимать опасность TikTok, который также используют маленькие дети и школьники. Необходимы законодательные ограничения для доступа к этой сети. Следует рассмотреть введение правила доступа в ТикТок на основании удостоверения личности", - считает эксперт.

Видеоблогер Сардар Мамедов согласен с тем, что в обществе сформировалось мнение о том, что Тик Ток загрязнен нецерзурщиной, эротикой, привлекающей внимание читателей. Однако он считает, что при наличии умения и таланта можно составлять контент, набирающий миллионы просмотров, без брани. "Мои видеоролики набирают 2-3 млн зрителей", - добавил он.

Эксперт в сфере кибербезопасности Фарид Пардашунас считает правильными введение национальных мер для защиты информационной сферы от определенного контента. В качестве примера он привел выдвинутое США китайскому ТикТок требования не выносить информацию о гражданах США из этой страны. Он считает оправданными аресты тиктокеров, если они нарушают закон и выманивают у граждан деньги.

Гаджибей Гейдарли , главный редактор портала AzXeber, предлагает закрыть ТикТок, ставший распространителем аморального контента. Он сказал, что наибольшее количество просмотров в Тик Ток набирают контенты, содержащие оскорбления, пропаганду наркотиков и прочую недопустимую информацию.

"Авторы контентов увеличивают уровень просмотра своих выступлений повышая голос, переходя на оскорбления. После того, как оскорбленная зрительница и ее сторонники предупредили автора контента о судебном преследовании за оскорбления, он - актер, извинился и пообещал больше не прибегать к аморальным высказываниям", - сказал Г.Гейдарли.

Комментируя объяснения МВД, касающиеся причин наказания тиктокеров за размещенные ими неэтичные высказывания, адвокат Халид Багиров предлагает отделить нечеткие общественно-моральные понятия от конкретных требований закона. "В противном случае, граждане, не празднующие Новруз, не желающие пребывать в трауре в дни Ашура, могут быть объявлены попирающими моральные ценности, и наказаны".

Он назвал социальные сети "зеркалом общества" и призвал не репрессировать тиктокеров, а заняться улучшением морального облика молодых людей, привитием обществу высоких нравственных устоев.

"Это касается и телевидения, которое также отражает существующие в обществе ценности. Надо заниматься воспитательной работой, а не наказывать зеркало", - добавил эксперт.

Продолжая мысль о "зеркале" тележурналист Джейхун Сабахиноглу (Общественное ТВ) сказал, что он просмотрел наиболее часто предлагаемые ему платформой ролики и нашел, что ТикТок оценивает вкусы пользователя, и в соответствии с вкусами предлагает ему материалы о путешествиях и уроках английского языка.

В Кодексе административных правонарушений АР есть 148-я статья о распространении оскорблений в средствах массовой информации и соцсетях. Наказание за такое правонарушение предусмотривают от денежного штрафа в размере 2 тыс манатов до лишения свободы сроком на 6 месяцев. В случае, если опубликованные оскорбления привели к тяжелым последствиям, то срок лишения свободы может быть 2 года.

Впервые ограничительная мера против Тик-Ток в Азербайджане введена 14 сентября 2023 года. Официальной причиной стало распространение информации, принижающей успехи нашей армии, содержащей военную тайну и направленной на создание ложного мнения в обществе. А через 5 дней началась суточная контртеррористическая операция (КТО) в Карабахе 19-20 сентября. После завершения КТО запрет был снят.

Размещение оскорбительного контента в ТикТок является проблемой во всем мире. Эта платформа сама выявляет и устраняет оскорбительный и опасный видеоконтент. По данным за 2023 год, опубликованным платформой, в I квартале 2023 года в Азербайджане было удалено более 390 тысяч видеороликов.

