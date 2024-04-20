Хафиз Бабалы потребовал прекратить его уголовное преследование

Хафиз Бабалы потребовал наказания следователя и прокурора по его делу

Арестованный без законных оснований по обвинению в контрабанде иностранной валюты журналист-расследователь Хафиз Бабалы обратился к генеральному прокурору, министру внутренних дел, начальнику Главного управления полиции города Баку и омбудсмену. Об этом сообщили близкие журналиста.

В своих обращениях Бабалы указывает, что следователь Тогрул Гусейнов и прокурор Мобиль Шафиев, зная, что он не причастен к деяниям в деле о контрабанде добились его ареста, а далее продления срока незаконного предварительного заключения.

В связи с этим Бабалы требует начала служебного расследования против следователя и прокурора и прекращения уголовного дела против него.

* Редактор отдела «экономических новостей» агентства Turan Хафиз Бабалы был задержан 13 декабря. Ему было предъявлено обвинение в «контрабанде иностранной валюты». Решением суда он подвергнут предварительному заключению сроком на три месяца. Бабалы привлечен по “делу Abzas Media”. Правозащитники признали Бабалы политзаключенным.