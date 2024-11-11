Макет кашалота, как индикатор безграмотности общества

В последние два дня в Tik- tok появилась «новость» о ките, который заметили на приморском бульваре бакинцы. Самые «наблюдательные» показали видео, комментируя размеры животного. Позже другие «свидетели» заявили, что это был не кит, а акула. Еще позже появилась версия о подводной лодке.

Весь этот абсурд продолжался до полудня 11 ноября. Дошло до того, что один из местных телеканалов отправил на место корреспондента, который показал кита и заявил, что специалисты из Бельгии специально прибыли в Баку и выясняют, откуда здесь это животное. «Журналист» так увлекся, что стал рассказывать, как бельгийцы моют тушу кита и никого к нему не подпускают.

После того, как к туше подпустили публику, стало ясно, что это макет, а не настоящее животное.

Некоторые умники поторопились объявить, что это макет синего кита, хотя на самом деле это кашалот.

Пока никто не объяснил, кто и для чего выставил этот макет на приморском бульваре. Однако ажиотаж вокруг туши кита, показа на каком уровне сегодня знания населения о природе вообще и о фауне Каспия.