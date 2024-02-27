Полиция пресекает акцию протеста в Баку (архив)
«Издание указа о помиловании в преддверии Новруза маловероятно»
В последние десятилетия издание президентом в преддверии широко празднуемого в Азербайджане Новруз байрамы указов о помиловании определенных лиц стало традицией. Однако несмотря на то, что до наступления Новруза - 21 марта остается меньше месяца, президентская Комиссия по Помилованию не проявляет особой активности.
Традиционно Комиссия по помилованию собирается, обсуждает и выдает помилования незадолго до праздника Новруз. Однако в этом году Комиссия не проводила заседаний, что свидетельствует об отходе от обычной практики. Последний указ о помиловании был издан в мае прошлого года, в результате чего был помилован 801 осужденный, включая лиц, которых правозащитники считают политическими заключенными, таких как председатель партии "Граждан и развития" Али Алиев, и журналист Эльчин Мамед.
Правозащитники выражают обеспокоенность в связи с ростом в стране числа политических заключенных. По их оценкам, в стране свыше 200 политзаключенных. Член президентской Комиссии по Помилованию Алимаммад Нуриев, в беседе с Turan сообщил, что в настоящее время Комиссия по Помилованию заседаний не проводит.
Нуриев объяснил, что, недавние приоритеты правительства и международные обязательства, включая президентские выборы и участие в Мюнхенской конференции по безопасности, отвлекли внимание от вопросов, связанных с помилованием.
Соучредитель правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров, в беседе с , Радио Азадлыг обратил внимание на всплеск политических задержаний с мая прошлого года, оценив число политзаключенных в 300 человек. Сафаров подчеркнул, что власти должны быть заинтересованы в том, чтобы время от времени, эти люди освобождались посредством помилований или амнистии.
Официальные лица, ссылаясь на формальные решения судебных разбирательств, отрицают существование в Азербайджане политзаключенных, однако правозащитники продолжают выступать за признание лиц, задержанных по политически мотивированным обвинениям, политзаключенными и требуют их освобождения.
Сроки и охват следующего указа о помиловании не определены, но Нуриев предполагает, что он может быть издан в ближайшие месяцы.
Правозащитников и общественность пребывают в ожидании выхода на свободу, находящихся в заключении по политическим мотивам. Их судьба находит в центре внимания азербайджанского общества.
Общество
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