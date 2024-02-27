Встреча Закира Гасанова с делегацией министерства обороны Турции

Министр обороны Закир Гасанов принял во вторник делегацию Турции во главе с замминистра обороны Шуаем Алпаем.

В ходе встречи Гасанов рассказал гостям об оперативной обстановке на условной азербайджано-армянской границе и реформах в азербайджанской армии, сообщили пресс-служба Минобороны.

Алпай напомнил о своем азербайджанском происхождении и выразил удовлетворение развитием азербайджано-турецкого военного сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в военной сфере и области безопасности.

Алпай также провел встречи с начальником генштаба ВС Азербайджана Керимом Велиевым и советником министра обороны Бахтияром Эрсаем.