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(1 час назад)
Встреча Закира Гасанова с делегацией министерства обороны Турции

Встреча Закира Гасанова с делегацией министерства обороны Турции

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Встреча Закира Гасанова с делегацией министерства обороны Турции

Министр обороны Закир Гасанов принял во вторник делегацию Турции во главе с замминистра обороны Шуаем Алпаем.

В ходе встречи Гасанов рассказал гостям об оперативной обстановке на условной азербайджано-армянской границе и реформах в азербайджанской армии, сообщили пресс-служба Минобороны.

Алпай напомнил о своем азербайджанском происхождении и выразил удовлетворение развитием азербайджано-турецкого военного сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в военной сфере и области безопасности.

Алпай также провел встречи с начальником генштаба ВС Азербайджана Керимом Велиевым и советником министра обороны Бахтияром Эрсаем.

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