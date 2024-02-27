Раскрытие потенциала: продвижение инициативы "Средний коридор"

На фоне недавно опубликованного исследования Всемирного банка под названием "Торговый и транспортный средний коридор" Тбилиси, столица Грузии, стал центром дискуссий по оптимизации грузоперевозок и сокращению времени в пути по Среднему коридору. Целью мероприятия, в котором приняли участие представители правительств Грузии, Азербайджана, Казахстана и Армении, а также заинтересованные стороны из государственных предприятий, частного сектора и аналитических центров, было наметить путь к полному раскрытию потенциала этого жизненно важного торгового маршрута.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов подчеркнул непоколебимую приверженность Азербайджана укреплению Транскаспийского международного транспортного маршрута (Middle Corridor) и использованию его потенциала в качестве надежного связующего звена. Гумматов рассказал о последних достижениях, включая упрощенные процедуры и расширенные морские операции, что привело к заметному сокращению времени транзита. Примечательно, что время доставки контейнеров из Китая в грузинский порт значительно сократилось - всего до 12 дней по сравнению с предыдущими 40-50 днями.

Кроме того, Гумматов изложил планы по увеличению пропускной способности Среднего коридора за счет Зангезурского коридора, прогнозируя ежегодную пропускную способность в 8-10 миллионов тонн. Он особо отметил текущие инфраструктурные проекты на освобожденных территориях, включая реконструкцию автомобильных и железных дорог, а также создание транспортного сообщения из Восточно-Зангезурского экономического района в Турцию.

Сапар Бектасов, директор Департамента транспортной политики Министерства транспорта Казахстана, призвал разработать комплексную стратегию для Среднего коридора до 2040 года, принимая во внимание будущие экономические и экологические изменения. Он предложил разработать стандарты для обеспечения гарантии качества и улучшения взаимодействия с пользователями в коридоре.

Худаяр Гасанли, глава правления ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", подчеркнул важность развития инфраструктуры для расширения Среднего коридора. Гасанли объявил о планах строительства контейнерного терминала в Бакинском порту, направленных на облегчение контейнерных перевозок между Баку и портами Грузии.

Генеральный секретарь Международной ассоциации Транскаспийских международных транспортных маршрутов Гайдар Абдикеримов подтвердил важность цифровизации для роста Среднего коридора, прогнозируя увеличение пропускной способности до 111 тысяч контейнеров в год.

Однако Виктор Арагонес, экономист по транспорту Всемирного банка, подчеркнул операционную неэффективность и проблемы координации вдоль коридора. Арагонес подчеркнул необходимость единой информационной системы и улучшения координации между заинтересованными сторонами для повышения экономического потенциала и конкурентоспособности коридора.

Средний коридор, многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура, соединяет сети контейнерных железнодорожных перевозок Китая с сетями Европейского союза через Центральную Азию, Кавказ, Турцию и Восточную Европу. Его стратегическое значение заключается в облегчении грузопотоков между Китаем и Европой, содействии экономической интеграции и сокращении времени транспортировки, тем самым укрепляя региональную торговлю и связь.