"Кому жаловаться?- Положит ли конец монополии новый Кодекс конкуренции?
”Многое в Кодексе конкуренции будет зависеть от политической воли и суда"
Накануне Президент Ильхам Алиев одобрил Кодекс конкуренции Азербайджана, который должен вступить в силу 1 июля 2024 года. Ожидается, что закон, принятый парламентом в декабре прошлого года, введет финансовые санкции за нарушения законодательства о конкуренции.
Новый кодекс призван устранить барьеры для выхода на рынок, проложив путь для развития микро-, малого и среднего бизнеса. Власти ожидают, что это будет стимулировать создание рабочих мест, способствовать экономическому росту и способствовать повышению конкуренции на рынке.
По данным антимонопольной службы и службы государственного контроля потребительского рынка, Кодекс о конкуренции сыграет ключевую роль в устранении препятствий для выхода на рынок, особенно в интересах небольших предприятий. Служба подчеркнула, что рост малого и среднего бизнеса приведет к созданию рабочих мест и более разнообразному рынку, что в конечном итоге приведет к снижению цен для потребителей.
Депутат Руфат Гулиев в интервью Turan подчеркнул важность конкуренции в рыночной экономике, утверждая, что она играет решающую роль в формировании цен. Он отметил, что Азербайджан, как небольшая страна, сталкивается с определенными рыночными ограничениями, но новый Кодекс о конкуренции послужит мощным инструментом для обеспечения свободного и конкурентного рынка.
Гулиев подчеркнул, что законодательство направлено против предпринимателей и компаний, пытающихся искусственно поднять цены. Пресекая подобную практику, закон направлен на создание равных условий для входа на рынок и выхода из него.
Признавая положительные аспекты Кодекса о конкуренции, экономист Натиг Джафарли в интервью Радио Азадлыг подчеркнул, что предложение о принятии такого закона было первоначально внесено в 2007 году. Он отметил, что лоббистские группы с корыстными интересами препятствовали его принятию на протяжении многих лет и подчеркнул необходимость политической воли для его успешной реализации.
Джафарли отметил, что законодательство само по себе не является панацеей от всех экономических проблем, и подчеркнул необходимость политической решимости и эффективной судебной системы для обеспечения соблюдения кодекса. Он выразил обеспокоенность по поводу возможности манипулирования системой крупными компаниями в течение первоначального шестимесячного льготного периода до вступления закона в силу в полном объеме, призвав к бдительности при его применении.
Ожидается, что Кодекс о конкуренции станет важнейшим инструментом в изменении экономических отношений Азербайджана, содействии здоровой конкуренции и создании более справедливой бизнес-среды.
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Общество
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1 отзыв
Burhan
2024-01-29
Одна из крылатых фраз принадлежит Чебурашке из мультфильма про него и крокодила Гену. "Строили, строили и наконец построили!" Только прожектёры могут верить что построенная у нас монополия Семьи и конкуренция совместимы. Видимо открытие Ленина что "политика — это концентрированное выражение экономики“ тоже прошло мимо.