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(9 часов назад)
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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Сенатор Бен Кардин призвал Баку прекратить политические преследования

Глава Комитета Сената США по международным отношениям Бен Кардин призвал власти Азербайджана прекратить преследования своих критиков и оппозиционеров.

«Нападения в Азербайджане на журналистов, незаконные задержания оппозиционеров и предполагаемое использование транснациональных репрессий являются антидемократической тактикой. 

Баку должен освободить политических заключенных и прекратить эти преследования, чтобы стать частью международного сообщества в преддверии COP29», - написал сенатор в понедельник в своем аккаунте на платформе X.

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