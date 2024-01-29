Сенатор Бен Кардин призвал Баку прекратить политические преследования

Глава Комитета Сената США по международным отношениям Бен Кардин призвал власти Азербайджана прекратить преследования своих критиков и оппозиционеров.

«Нападения в Азербайджане на журналистов, незаконные задержания оппозиционеров и предполагаемое использование транснациональных репрессий являются антидемократической тактикой.

Баку должен освободить политических заключенных и прекратить эти преследования, чтобы стать частью международного сообщества в преддверии COP29», - написал сенатор в понедельник в своем аккаунте на платформе X.