Сенатор Бен Кардин призвал Баку прекратить политические преследования
Глава Комитета Сената США по международным отношениям Бен Кардин призвал власти Азербайджана прекратить преследования своих критиков и оппозиционеров.
«Нападения в Азербайджане на журналистов, незаконные задержания оппозиционеров и предполагаемое использование транснациональных репрессий являются антидемократической тактикой.
Баку должен освободить политических заключенных и прекратить эти преследования, чтобы стать частью международного сообщества в преддверии COP29», - написал сенатор в понедельник в своем аккаунте на платформе X.
-
- Общество
- 29 январь 2024 18:43
Политика
-
- 29 январь 2024, 17:24
В Бакинском апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы арестованного общественного активиста Мохиаддина Оруджева на запрет телефонных звонков и встреч с близкими.
-
- 29 январь 2024, 17:01
Обнародован второй предварительный финансовый ответ кандидатов в президенты Азербайджана на внеочередных выборах 7 февраля. Как говорится в сообщении ЦИК, доходы избирательного фонда действующего президента Ильхама Алиева составили 720 200 манат.
-
- 29 январь 2024, 15:58
В Бакинском суде по тяжким преступлениям в понедельник зачитан приговор обвиняемому в госизмене шиитскому богослову Гаджи Али Бехишти (Алиев). Суд признал его виновным по ст. 274 (госизмена) УК и приговорил его 15 годам лишения свободы.
-
- 29 январь 2024, 15:47
В рамках COP29 Германия хочет поделиться своим опытом с такими странами, как Азербайджан, и попытаться найти общие решения, связанные с управлением водными ресурсами.
Написать отзыв