ПАСЕ
Азербайджан стремится выйти из Совета Европы?
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 24 января одобрила резолюцию № 15898, временно лишающую Азербайджан права голоса до сессии ПАСЕ в январе 2025 года. Этот шаг последовал за обеспокоенностью по поводу нарушений прав человека, политических заключенных и отказа Азербайджана допустить спикеров ПАСЕ в Лачинский коридор в 2023 году.
Резолюция, инициированная немецким депутатом Франком Швабе, подчеркивает продолжающиеся нарушения прав человека и растущее число политических заключенных в Азербайджане. В ней также упоминается отказ Азербайджана от приглашений делегации ПАСЕ оценить предстоящие президентские выборы 7 февраля.
Перед началом сессии азербайджанская делегация выступила с заявлением, в котором утверждалось, что никто не может говорить с Азербайджаном на языке угроз и шантажа. Впоследствии делегация покинула здание ПАСЕ. Проправительственные СМИ подняли вопрос о возможности выхода Азербайджана из Совета Европы и отказа признать юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Зохраб Исмаил, представитель гражданского общества и экономист, поделился своим взглядом на ситуацию в программе "Слажный вопрос". Исмаил считает, что если бы Азербайджан не столкнулся с такими проблемами, как политические аресты и ограничения на мониторинг ПАСЕ, делегация впустила бы спикеров ПАСЕ в страну и пригласила делегацию ПАСЕ оценить предстоящие выборы.
Исмаил утверждает, что принятие резолюции № 15898 является результатом действий армянского лобби, извлекающего выгоду из постоянных вызовов Азербайджана. Он предполагает, что ожидания позитивных изменений в Азербайджане после восстановления территориальной целостности не оправдались, поскольку страна ввела ограничительные законы и не придерживалась европейских ценностей.
Активист указывает, что пренебрежение Азербайджана к ПАСЕ и другим европейским институтам стало очевидным после негативных выводов Института Совета Европы "Венецианская комиссия". Недавние поспешные президентские выборы в течение 60 дней, на фоне других проблем, еще больше обострили отношения с ПАСЕ.
Исмаил приходит к выводу, что ПАСЕ была вынуждена отреагировать на эти накапливающиеся проблемы, чтобы избежать потери доверия, что привело к принятию резолюции, ограничивающей право голоса Азербайджана до января 2025 года.
Сложный вопрос
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- 25 январь 2024, 21:02
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- 24 январь 2024, 17:04
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitorinq Komitəsi plenar iclasda Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərini təsdiq etməməyi tövsiyə edib. Monitorinq Komitəsi hesab edib ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri ən az bir il təsdiq edilməməlidir.
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