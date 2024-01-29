Азербайджан стремится выйти из Совета Европы?

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 24 января одобрила резолюцию № 15898, временно лишающую Азербайджан права голоса до сессии ПАСЕ в январе 2025 года. Этот шаг последовал за обеспокоенностью по поводу нарушений прав человека, политических заключенных и отказа Азербайджана допустить спикеров ПАСЕ в Лачинский коридор в 2023 году.

Резолюция, инициированная немецким депутатом Франком Швабе, подчеркивает продолжающиеся нарушения прав человека и растущее число политических заключенных в Азербайджане. В ней также упоминается отказ Азербайджана от приглашений делегации ПАСЕ оценить предстоящие президентские выборы 7 февраля.

Перед началом сессии азербайджанская делегация выступила с заявлением, в котором утверждалось, что никто не может говорить с Азербайджаном на языке угроз и шантажа. Впоследствии делегация покинула здание ПАСЕ. Проправительственные СМИ подняли вопрос о возможности выхода Азербайджана из Совета Европы и отказа признать юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Зохраб Исмаил, представитель гражданского общества и экономист, поделился своим взглядом на ситуацию в программе "Слажный вопрос". Исмаил считает, что если бы Азербайджан не столкнулся с такими проблемами, как политические аресты и ограничения на мониторинг ПАСЕ, делегация впустила бы спикеров ПАСЕ в страну и пригласила делегацию ПАСЕ оценить предстоящие выборы.

Исмаил утверждает, что принятие резолюции № 15898 является результатом действий армянского лобби, извлекающего выгоду из постоянных вызовов Азербайджана. Он предполагает, что ожидания позитивных изменений в Азербайджане после восстановления территориальной целостности не оправдались, поскольку страна ввела ограничительные законы и не придерживалась европейских ценностей.

Активист указывает, что пренебрежение Азербайджана к ПАСЕ и другим европейским институтам стало очевидным после негативных выводов Института Совета Европы "Венецианская комиссия". Недавние поспешные президентские выборы в течение 60 дней, на фоне других проблем, еще больше обострили отношения с ПАСЕ.

Исмаил приходит к выводу, что ПАСЕ была вынуждена отреагировать на эти накапливающиеся проблемы, чтобы избежать потери доверия, что привело к принятию резолюции, ограничивающей право голоса Азербайджана до января 2025 года.