Могут ли результаты быть аннулированы в некоторых округах?

Прошло три дня с момента завершения внеочередных парламентских выборов в Азербайджане. Уже объявлены лидеры среди кандидатов во всех 125 округах. Однако жалобы по нескольким округам продолжают поступать.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов недавно заявил, что все жалобы, поданные в комиссию, будут расследованы с участием всех желаемых международных наблюдателей и представителей СМИ: «Все вопросы, представленные как нарушения, будут тщательно и прозрачно расследованы, и будут приняты соответствующие решения».

На предыдущих парламентских выборах ЦИК аннулировала результаты в четырех округах — 80-м Имишлинско-Бейлаганском, 74-м Ленкоранском сельском, 35-м Хатаинском третьем и 33-м Хатаинском первом — сославшись на нарушения.

Итак, как расследуются текущие жалобы и может ли повториться ситуация, аналогичная той, что была пять лет назад?

Кандидат по 97-му избирательному округу Тертер-Агдера-Геранбой Шахрияр Маджидзаде заявил, что 4 сентября он подал жалобу в ЦИК: «Мы задокументировали более 50 нарушений официальными протоколами, фотографиями и видеоматериалами. Мы все это собрали и передали в ЦИК».

Однако Маджидзаде слабо верит в на то, что жалоба будет справедливо рассмотрена: «Но факты налицо. Есть видео- и фотодоказательства, подтверждающие все, что написано в жалобе. Я требую аннулировать результаты по округу. Мы даже выявили нарушения с помощью веб-камер, установленных ЦИК. На видео запечатлен массовый вброс бюллетеней. Игнорирование этих фактов было бы откровенной ложью».

Кандидат от 42-го Сумгаитского первого избирательного округа Ясемен Гарагоюнлу (Махмудова) сообщила Радио Свобода, что подаст жалобу в ЦИК 4 сентября. Однако она также выразила сомнения относительно прозрачности рассмотрения: «Потому что в этой стране жалобы не рассматриваются. Даже если мы правы, жалобы проигнорируют. Если бы жалобы рассматривались, выборы были бы демократическими. Это были не выборы, а всего лишь процесс утверждения старого парламента посредством предвыборных игр».

Гарагоюнлу также намерена требовать аннулирования результатов в своем округе: «У нас около 50 отчетов. Например, были выявлены члены избирательного участка, пойманные за руку при вбросе двух, а иногда и более бюллетеней в урну, а мои наблюдатели и адвокаты были отстранены от процесса подсчета голосов и не имели возможности проверить удостоверения личности избирателей. Кроме того, 17 избирательных участков не предоставили нам протоколы, а окружная избирательная комиссия не предоставила окончательный протокол. Также использовался метод "карусели" (когда одни и те же люди голосуют в нескольких избирательных участках)».

Кандидат от 70-го Нефтчалинского избирательного округа Вафа Наги также заявила, что подала жалобу в ЦИК 4 ноября: «Мы предъявляем им факты. Я считаю, что если они не отступят перед этими фактами, это будет означать, что они признают, что знают, что происходит, но не могут предпринять каких-либо действий. Поэтому я думаю, что вероятность того, что дело будет рассмотрено прозрачно - 50/50».

По ее словам, нарушения были зафиксированы на 16 избирательных участках ее округа: «У нас есть видеозаписи этих нарушений. Кроме того, на некоторых участках с низкой явкой избирателей кандидат внезапно получал 250–400 голосов. То, что есть подозрительные моменты, очевидно на все 100% и мы также жаловались на это».

По предварительным результатам ЦИК, лидирующими кандидатами в 97-м избирательном округе Тертер-Агдера-Геранбой являются Анар Мамедов, представляющий правящую партию «Ени Азербайджан» (ПЕА), Хиджран Гусейнова от той же партии в 42-м округе Сумгаита-1 и Танзиля Рустамханлы от Партии Гражданской Солидарности (ПГС) в 70-м округе Нефтчалы. Пока не удалось получить от этих кандидатов конкретных комментариев относительно жалоб, но в течение всего процесса они и их представители не подтвердили никаких заявлений о нарушениях.

В ЦИК агентству «Туран» сообщили, что все поданные жалобы и обращения расследуются в соответствии с законом. Комиссия подчеркнула, что эти процессы будут завершены не позднее, чем через 20 дней после дня выборов: «После завершения расследований ЦИК примет решение. Все полученные документы вместе с протоколами ЦИК и окружных избирательных комиссий (ОИК) будут переданы в Конституционный суд».

Глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы сообщил Радио Свобода, что жалобы, касающиеся парламентских выборов, можно напрямую подавать в Апелляционный суд: «Позже они могут обратиться в Верховный суд и, в конечном итоге, передать дело в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В предыдущем опыте были кандидаты, чьи жалобы были удовлетворены, и им была выплачена компенсация».

Однако эксперт отметил, что решения ЕСПЧ не были исполнены в полном объеме: «Та часть решений, которая касается наказания членов комиссий, виновных в нарушениях, не была исполнена».

По словам Сулейманлы, большое количество жалоб на нарушения может создать возможности для их предотвращения в будущем: «С другой стороны, результаты в нескольких округах были аннулированы на основании таких жалоб в предыдущие годы. Это может повториться в некоторых округах и на этот раз. Если это произойдет, это будет не техническое или юридическое решение, а политическое. Однако я не думаю, что это приведет к существенным результатам или окажет серьезное влияние на работу парламента».