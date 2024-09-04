МИД Франции призвал граждан не ездить в Азербайджан без особой надобности
МИД Франции призвал граждан не ездить в Азербайджан без особой надобности
Гражданам Франции, включая имеющим двойное гражданство, не рекомендуется ездить в Азербайджан без веской причины. Об этом говорится в сообщении МИД Франции от 4 сентября.
«Граждане Франции, в том числе имеющие двойное гражданство, проживающие или едущие транзитом, подвергаются риску ареста, произвольного задержания и несправедливого судебного разбирательства в Азербайджане.
Этот риск может особенно касаться людей, совершающих простой туристический визит или деловую поездку. В случае ареста или задержания уважение основных прав не гарантируется.
Кроме того, по-прежнему категорически не рекомендуется выезжать в приграничные с Арменией районы, а также в районы бывшей автономной области Нагорного Карабаха и бывших прилегающих районов», - сказано в сообщении.
В свою очередь, глава пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил о «не обоснованности» призыва МИД Франции воздержаться от поездок в Азербайджан.
«Такое необоснованное и предвзятое решение и заявление Франции свидетельствуют о намерении этой страны еще больше обострить отношения с Азербайджаном.
Утверждения Министерства Европы и иностранных дел Франции о необоснованном задержании и аресте французских граждан не имеют под собой никаких оснований», - сказал Гаджизаде.
По его словам, в настоящее время в Азербайджане в заключении находятся двое граждан Франции. Один из них Мартин Райан арестован по обвинению в шпионаже.
Еще один гражданин Франции, Клерк Тего Хьюго арестован за порчу имущества (граффити на вагонах) в бакинском метро.
Гаджизаде призвал Францию «прекратить клеветническую кампанию против Азербайджана».
Написать отзыв
Политика
-
- 4 сентябрь 2024, 23:29
Соединенные Штаты в среду отреагировали на парламентские выборы в Азербайджане, которые независимые наблюдатели охарактеризовали как «конкурс, лишенный конкуренции», сообщает вашингтонский корреспондент Turan.
-
- 4 сентябрь 2024, 22:20
4 сентября президент Ильхам Алиев прибыл с деловым визитом в Италию.
-
- 4 сентябрь 2024, 22:15
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны Армении азербайджанских позиций в Нахчыванской автономной республике (НАР).
-
- 4 сентябрь 2024, 20:54
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) направит жалобы на нарушения в ходе досрочных парламентских выборов на рассмотрение в окружные избирательные комиссии.
1 отзыв
Akim
2024-09-04
Yeah but only the French guy is in jail for the graffiti, meanwhile the Australian and the new Zealand guys are free of movement in country....