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(6 часов назад)
МИД Франции призвал граждан не ездить в Азербайджан без особой надобности

МИД Франции призвал граждан не ездить в Азербайджан без особой надобности

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

МИД Франции призвал граждан не ездить в Азербайджан без особой надобности

Гражданам Франции, включая имеющим двойное гражданство,  не рекомендуется ездить в Азербайджан без веской причины. Об этом говорится в сообщении МИД Франции от 4 сентября.

«Граждане Франции, в том числе имеющие двойное гражданство,  проживающие или едущие  транзитом, подвергаются риску ареста, произвольного задержания и несправедливого судебного разбирательства в Азербайджане.

Этот риск может особенно касаться людей, совершающих простой туристический визит или деловую поездку. В случае ареста или задержания уважение основных прав не гарантируется.

Кроме того, по-прежнему категорически не рекомендуется выезжать в приграничные с Арменией районы, а также в районы бывшей автономной области Нагорного Карабаха и бывших прилегающих районов», - сказано в сообщении.

В свою очередь, глава пресс-службы азербайджанского МИД  Айхан Гаджизаде заявил о «не обоснованности» призыва МИД Франции воздержаться от поездок в Азербайджан.

«Такое необоснованное и предвзятое решение и заявление Франции свидетельствуют о намерении этой страны еще больше обострить отношения с Азербайджаном.

Утверждения Министерства Европы и иностранных дел Франции о необоснованном задержании и аресте французских граждан не имеют под собой никаких оснований», - сказал Гаджизаде.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане в заключении находятся двое граждан Франции. Один из них Мартин Райан арестован по обвинению в шпионаже.

Еще один гражданин Франции, Клерк Тего Хьюго арестован за порчу имущества (граффити на вагонах) в бакинском метро.

Гаджизаде призвал Францию «прекратить клеветническую кампанию против Азербайджана».

 

1 отзыв

  • Akim

    2024-09-04

    Yeah but only the French guy is in jail for the graffiti, meanwhile the Australian and the new Zealand guys are free of movement in country....

    Cavab ver

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