Азербайджан представил планы нового поселка Истису

Председатель Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев обнародовал в социальных сетях амбициозные планы развития нового поселка Истису после церемонии закладки фундамента, в которой принял участие президент Ильхам Алиев в Кельбаджаре 2 сентября 2024 года.

Поселение Истису, охватывающее 63,1 га в западном районе Кельбаджар, будет развиваться поэтапно. На начальном этапе будет освоено 39,2 га, и планируется построить 159 частных домов. Будущие этапы проекта включают строительство 71 таунхауса, в которых будет в общей сложности 142 квартиры, а также 10 дополнительных зданий, в которых будет размещено 180 квартир.

Проект поселка также включает в себя критически важную социальную инфраструктуру. Планируемые удобства включают школу на 352 места, детский сад на 100 мест, административное здание, спортивно-оздоровительный центр и медицинский центр.

Поселок Истису стремится соответствовать современным стандартам и рассматривается как важный региональный центр, улучшающий местную инфраструктуру и предоставляющий основные услуги своим будущим жителям.