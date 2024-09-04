  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear23.10 C
  • Четверг, 5 сентябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(6 часов назад)
Проект поселка Истису

Проект поселка Истису

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан представил планы нового поселка Истису

Председатель Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев обнародовал в социальных сетях амбициозные планы развития нового поселка Истису после церемонии закладки фундамента, в которой принял участие президент Ильхам Алиев в Кельбаджаре 2 сентября 2024 года.

Поселение Истису, охватывающее 63,1 га в западном районе Кельбаджар, будет развиваться поэтапно. На начальном этапе будет освоено 39,2 га, и планируется построить 159 частных домов. Будущие этапы проекта включают строительство 71 таунхауса, в которых будет в общей сложности 142 квартиры, а также 10 дополнительных зданий, в которых будет размещено 180 квартир.

Проект поселка также включает в себя критически важную социальную инфраструктуру. Планируемые удобства включают школу на 352 места, детский сад на 100 мест, административное здание, спортивно-оздоровительный центр и медицинский центр.

Поселок Истису стремится соответствовать современным стандартам и рассматривается как важный региональный центр, улучшающий местную инфраструктуру и предоставляющий основные услуги своим будущим жителям.

Азербайджан представил планы нового поселка Истису Азербайджан представил планы нового поселка Истису Азербайджан представил планы нового поселка Истису
Азербайджан представил планы нового поселка Истису Азербайджан представил планы нового поселка Истису Азербайджан представил планы нового поселка Истису

Написать отзыв

Экономика

  • Комплекс Истису - жемчужина Азербайджана. Возрождение производства минеральной воды Экономика
    • 4 сентябрь 2024, 15:33

    Комплекс Истису - жемчужина Азербайджана. Возрождение производства минеральной воды

    Как уже сообщалось,  2 сентября состоялось открытие завода по производству минеральной воды «Истису», передового объекта, призванного переосмыслить отрасль минеральной воды страны. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева присутствовали на открытии завода, который сочетает в себе передовые технологии с глубоко укоренившейся традицией производства минеральной воды.

    Читать далее
  • Беларусь и Азербайджан сотрудничают в сфере развития аграрных городков Экономика
    • 4 сентябрь 2024, 14:53

    Беларусь и Азербайджан сотрудничают в сфере развития аграрных городков

    В селе Гызыл Кенгерли, расположенном в Агдамском районе Азербайджана, набирает обороты важный проект аграрного развития, в основе которого лежит белорусский опыт. Эта инициатива была обсуждена в ходе недавней встречи в Баку Анара Гулиева, председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, с делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Беларуси Игорем Назаруком.

    Читать далее
  • В Ереване ведутся дискуссии о преимуществах сотрудничества с Азербайджаном Экономика
    • 4 сентябрь 2024, 14:25

    В Ереване ведутся дискуссии о преимуществах сотрудничества с Азербайджаном

    После 44-дневной войны растет интерес к открытию железнодорожных маршрутов между Азербайджаном, Арменией и Турцией. Этот интерес усилился после пятого раунда переговоров между армянскими и турецкими спецпредставителями Рубеном Рубиняном и Сердаром Кылычем на контрольно-пропускном пункте Алиджан-Маргара на границе двух стран.

    Читать далее
  • Азербайджан приступает к цифровой трансформации с инициативой «Безбумажное правительство» Экономика
    • 4 сентябрь 2024, 14:11

    Азербайджан приступает к цифровой трансформации с инициативой «Безбумажное правительство»

    В целях ускорения цифровой трансформации и решения глобальных экологических проблем Азербайджан сегодня провел международную конференцию под названием «Безбумажное правительство: воздействие цифровизации и инноваций на окружающую среду». Мероприятие, организованное Агентством по инновациям и цифровому развитию (IRIA) в сотрудничестве с азербайджанским отделением ООН, является частью более широкой серии мероприятий, предшествующих COP29 — Конференции ООН по изменению климата 2024 года.

    Читать далее

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей