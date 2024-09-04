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(6 часов назад)
Официальный Ереван не против  международного контроля в Зангезурском коридоре

Официальный Ереван не против  международного контроля в Зангезурском коридоре

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ереван не против  международного контроля в Зангезурском коридоре

Замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян подтвердил, что контроль за безопасностью транспортных коммуникаций через Сюникскую область Армении (Зангезурский коридор) может быть передан частным охранным агентствам. 

Сафарян подчеркнул, что премьер-министр Никол Пашинян заявил, что можно делегировать охрану коммуникаций частным охранным агентствам. “Да, премьер-министр сказал, что это возможно. На данный момент дополнительной информации нет", - сказал замминистра и добавил, что «в таком случае частная охранная компания должна охранять и ту часть коммуникаций, которые пройдут по территории Азербайджана».

По его словам, это не нарушает принцип суверенитета страны. Он также отметил, что на  границе будут присутствовать армянские пограничники и таможенники. 

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