Молодежи лучше дать полномочия и финансы, чем квартиру – министр образования

Молодежи лучше дать полномочия и финансы, чем квартиру – министр образования

Вместо того, чтобы давать молодежи обещания, лучше предоставить полномочия и финансы. С таким заявлением выступил министр Науки и образования Эмин Амруллаев 29 февраля на общем собрании Национальной Академии Наук Азербайджана.

«Сейчас в этом зале молодые люди сидят в задних рядах. Считаю, что это показатель отношения к молодежи в научной сфере. Вместо того, чтобы давать молодежи обещания, мы должны дать им полномочия и финансы», - сказал министр.

Он отметил, что молодежь получающая образование за рубежом возвращается и ее надо выдвигать.

«Мы не должны бояться этого. Вместо того, чтобы давать молодому ученому квартиру, надо дать такую зарплату, чтобы он мог сам ее приобрести», - продолжил Амруллаев.

Он отметил важность назначения молодых ученых на посты, на которых принимаются решения.

«Сколько молодых людей на таких постах? Давайте, подсчитаем. Увидим, что очень мало», - подчеркнул Амруллаев.