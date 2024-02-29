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(33 минуты назад)
В Баку пройдет заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору

В Баку пройдет заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Баку пройдет заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору

1 марта в Баку пройдет 10-е заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору и заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Как сказано в сообщении Министерства энергетики, во встрече примут участие представители 23 страны,  6 международных организаций и 44 компаний на уровне министров, замминистров и  высокопоставленных представителей.

В рамках мероприятия планируется подписарие документов в сфере зеленой энергетики. По итогам мероприятия состоится пресс-конференция.

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