В Баку пройдет заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору
В Баку пройдет заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору
1 марта в Баку пройдет 10-е заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору и заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.
Как сказано в сообщении Министерства энергетики, во встрече примут участие представители 23 страны, 6 международных организаций и 44 компаний на уровне министров, замминистров и высокопоставленных представителей.
В рамках мероприятия планируется подписарие документов в сфере зеленой энергетики. По итогам мероприятия состоится пресс-конференция.
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