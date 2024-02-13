  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy80 C
  • Среда, 14 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(18 минут назад)
  • Главная страница
  • Общество
  • "На границе могут постоянно происходить столкновения из-за пребывания российских военных в регионе"
Российский военный контингент в Карабахе

Российский военный контингент в Карабахе

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

"На границе могут постоянно происходить столкновения из-за пребывания российских военных в регионе"

Недавние заявления Москвы и Баку пролили свет на предстоящие переговоры относительно присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, сигнализируя о решающем этапе в продолжающемся дипломатическом диалоге между двумя странами. Заявление посла России в Азербайджане Михаила Евдокимова указывает на то, какое значение обе стороны придают вопросу поддержания стабильности в регионе.

Разделяя эти настроения, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул позитивную роль, которую играют российские миротворцы в Нагорном Карабахе, сославшись на консенсус между Москвой и Баку по этому вопросу. Он подчеркнул важность их присутствия для укрепления стабильности и доверия, а также содействия возвращению жителей в регион.

Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе вытекает из трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября 2020 г, срок их полномочий истекает в 2025 г.. 

Член Милли Меджлиса Агиль Аббас в беседе с Turan сказал, что в регионе уже нет армянского населения,чью безопасность мог бы обеспечивать российский миротвоческий контингент. "Поэтому, после истечения срока действия заявления (трехстороннее заявление, подписанное 9 ноября 2020 года) они уйдут.

Однако, по словам депутата, все зависит от переговоров между правительствами Азербайджана и России: "Если миротворцы будут выводиться, то они захотят устроить определенные провокации. Но с другой стороны, я и в это не верю, потому что Азербайджан везде выразил свою позицию. У нас также есть декларация о союзе с Россией. А раз так, то к чему им враждовать с нами?".

Политический обозреватель Арастун Оруджлу заявил Радио Азадлыг, что инициатором обсуждений между Москвой и Баку является Россия: "Россия заинтересована в присутствии своего военного контингента в Карабахе под личиной "миротворцев" и очень умело ведет эту работу. Москва пользуется фактической изоляцией Азербайджана в мире из-за сближения России с Азербайджаном. В таком случае не исключено, что российские военные останутся в Карабахе".

Анализ Оруджлу подчеркивает тонкое дипломатическое балансирование Азербайджана, поскольку он стремится управлять своими отношениями с Россией, защищая при этом свой суверенитет и национальные интересы. Он предполагает, что предстоящие выборы в Азербайджане могут еще больше осложнить ситуацию, потенциально влияя на сроки и исход переговоров относительно миротворческого контингента.

Эксперт подчеркивает, что Азербайджан опасается России: "Именно из-за опасений Азербайджан пошел на тесное сотрудничество с Россией и ограничил практически все альтернативные внешнеполитические возможности. В создавшейся ситуации давление России будет нарастать. Поэтому, Азербайджан пытается для сохранения внутриполитической стабильности. Провести выборы в кратчайшие сроки, до наступления срока вывода миротворцев".

По его мнению, если Баку потребует вывода российских миротворцев, Россия может предпринять шаги, начиная от обострения внутриполитической ситуации в стране и заканчивая созданием конфликта на азербайджано-армянской границе: "У России для этого достаточно ресурсов. По причине присутствию российских солдат в Азербайджане, на азербайджано-армянской границе могут быть постоянные столкновения. И эту ситуацию фактически создала Россия".

Более того, Оруджлу предупреждает о потенциальных последствиях, если Баку потребует вывода российских миротворцев, предупреждая, что Россия может прибегнуть к мерам, направленным на дестабилизацию Азербайджана, включая обострение внутриполитической напряженности или разжигание конфликта вдоль азербайджано-армянской границы.

По сути, переговоры вокруг присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе представляют собой критический момент в развивающейся динамике региональной геополитики. В конечном счете, исход этих переговоров определит будущее армяно-азербайджанского конфликта и повлияет на более широкую региональную динамику.

Написать отзыв

Общество

Bir ailənin faciəsindən cəmiyyət hansı dərslər çıxarmalı? – Azad İsazadə Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей