"На границе могут постоянно происходить столкновения из-за пребывания российских военных в регионе"

Недавние заявления Москвы и Баку пролили свет на предстоящие переговоры относительно присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, сигнализируя о решающем этапе в продолжающемся дипломатическом диалоге между двумя странами. Заявление посла России в Азербайджане Михаила Евдокимова указывает на то, какое значение обе стороны придают вопросу поддержания стабильности в регионе.

Разделяя эти настроения, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул позитивную роль, которую играют российские миротворцы в Нагорном Карабахе, сославшись на консенсус между Москвой и Баку по этому вопросу. Он подчеркнул важность их присутствия для укрепления стабильности и доверия, а также содействия возвращению жителей в регион.

Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе вытекает из трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября 2020 г, срок их полномочий истекает в 2025 г..

Член Милли Меджлиса Агиль Аббас в беседе с Turan сказал, что в регионе уже нет армянского населения,чью безопасность мог бы обеспечивать российский миротвоческий контингент. "Поэтому, после истечения срока действия заявления (трехстороннее заявление, подписанное 9 ноября 2020 года) они уйдут.

Однако, по словам депутата, все зависит от переговоров между правительствами Азербайджана и России: "Если миротворцы будут выводиться, то они захотят устроить определенные провокации. Но с другой стороны, я и в это не верю, потому что Азербайджан везде выразил свою позицию. У нас также есть декларация о союзе с Россией. А раз так, то к чему им враждовать с нами?".

Политический обозреватель Арастун Оруджлу заявил Радио Азадлыг, что инициатором обсуждений между Москвой и Баку является Россия: "Россия заинтересована в присутствии своего военного контингента в Карабахе под личиной "миротворцев" и очень умело ведет эту работу. Москва пользуется фактической изоляцией Азербайджана в мире из-за сближения России с Азербайджаном. В таком случае не исключено, что российские военные останутся в Карабахе".

Анализ Оруджлу подчеркивает тонкое дипломатическое балансирование Азербайджана, поскольку он стремится управлять своими отношениями с Россией, защищая при этом свой суверенитет и национальные интересы. Он предполагает, что предстоящие выборы в Азербайджане могут еще больше осложнить ситуацию, потенциально влияя на сроки и исход переговоров относительно миротворческого контингента.

Эксперт подчеркивает, что Азербайджан опасается России: "Именно из-за опасений Азербайджан пошел на тесное сотрудничество с Россией и ограничил практически все альтернативные внешнеполитические возможности. В создавшейся ситуации давление России будет нарастать. Поэтому, Азербайджан пытается для сохранения внутриполитической стабильности. Провести выборы в кратчайшие сроки, до наступления срока вывода миротворцев".

По его мнению, если Баку потребует вывода российских миротворцев, Россия может предпринять шаги, начиная от обострения внутриполитической ситуации в стране и заканчивая созданием конфликта на азербайджано-армянской границе: "У России для этого достаточно ресурсов. По причине присутствию российских солдат в Азербайджане, на азербайджано-армянской границе могут быть постоянные столкновения. И эту ситуацию фактически создала Россия".

Более того, Оруджлу предупреждает о потенциальных последствиях, если Баку потребует вывода российских миротворцев, предупреждая, что Россия может прибегнуть к мерам, направленным на дестабилизацию Азербайджана, включая обострение внутриполитической напряженности или разжигание конфликта вдоль азербайджано-армянской границы.

По сути, переговоры вокруг присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе представляют собой критический момент в развивающейся динамике региональной геополитики. В конечном счете, исход этих переговоров определит будущее армяно-азербайджанского конфликта и повлияет на более широкую региональную динамику.