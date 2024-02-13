Генсек Совета Европы обеспокоена перестрелками на азербайджано-армянской границе

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич выразила обеспокоенность в связи с вооруженным инцидентом на условной границе между Азербайджаном и Арменией.

«Мы обеспокоены сообщениями о перестрелках на армяно-азербайджанской границе. Призываем обе стороны воздерживаться от применения силы. Диалог – единственный путь к прочному миру», - написала она в своем микроблоге на социальной платформе X.