Синоптики прогнозируют на 14 февраля туман и ветер

Синоптики прогнозируют на 14 февраля туман и ветер

В среду, 14 февраля в Баку и на Абшероне ожидается погода преимущественно без осадков, в некоторых местах временами будет туман, юго-западный ветер сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит +5 +9°, днем +12 +16°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

По районам страны, также преимущественно без осадков.

Однако вечером в западных районах временами возможны осадки, в горных территориях ожидается снег.

Синоптики прогнозируют, что временами будет туманно, возможен умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит +4 +8°, днем +17 +22°.

В горах ночью -1° +4°, днем +5 +10°.