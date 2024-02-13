Синоптики прогнозируют на 14 февраля туман и ветер
Синоптики прогнозируют на 14 февраля туман и ветер
В среду, 14 февраля в Баку и на Абшероне ожидается погода преимущественно без осадков, в некоторых местах временами будет туман, юго-западный ветер сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит +5 +9°, днем +12 +16°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
По районам страны, также преимущественно без осадков.
Однако вечером в западных районах временами возможны осадки, в горных территориях ожидается снег.
Синоптики прогнозируют, что временами будет туманно, возможен умеренный северный ветер.
Температура воздуха ночью составит +4 +8°, днем +17 +22°.
В горах ночью -1° +4°, днем +5 +10°.
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