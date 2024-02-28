На границе с Ираном изъято 42,5 кг наркотиков
На границе с Ираном изъято 42,5 кг наркотиков
Общество
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- 28 февраль 2024, 16:53
В приложение Litres добавлены новые аудиокниги на азербайджанском языке Azercell добавил в мобильное приложение международной электронной библиотеки Litres 150 новых аудиокниг, специально подготовленных на азербайджанском языке. Благодаря этому количество электронных книг на азербайджанском языке в библиотеке Litres превысило 2700.
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- 28 февраль 2024, 16:50
В четверг, 29 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Днем на некоторых пригородных территориях возможна кратковременная небольшая изморось, подует северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от -3° до +2°, днем +5 +8°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
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- 28 февраль 2024, 14:42
“Общинное участие в управлении водными ресурсами Азербайджана» - такова была тема общественных слушаний, организованных 27 февраля НПО «Артикль 54». Учредитель этого общественного объединения Абульфаз Гурбанлы отметил важность привлечения граждан к решению проблем с водоснабжения и управлению водными ресурсами.
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- 27 февраль 2024, 17:31
Каждый прошедший день приближает нас ко времени, когда после праздника Хыдыр Наби (1) будут отмечаться среды, являющиеся важной частью праздника Новруз.
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