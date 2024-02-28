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(3 часа назад)
На границе с Ираном изъято 42,5 кг наркотиков

На границе с Ираном изъято 42,5 кг наркотиков

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

На границе с Ираном изъято 42,5 кг наркотиков

26 февраля в 19:40 на служебной территории погранотряда «Гейтапа» пограничники обнаружено и изъято 41,5 кг марихуаны и более 1 кг метамфетамина.  По факту проводится расследование, говорится в сообщении госпогранслужбы.

На границе с Ираном изъято 42,5 кг наркотиков
На границе с Ираном изъято 42,5 кг наркотиков

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