Азербайджанский солдат задержан армянами на границе с Лачином
Азербайджанский солдат задержан армянами на границе с Лачином
Военнослужащий ВС Азербайджана заблудился и пропал в Лачине при неблагоприятных погодных условиях, сообщило Минобороны страны.
«Рано утром 28 февраля солдат ВС Азербайджана Панахов Руслан Эльданиз оглу при передвижении между позициями в неблагоприятных погодных условиях, потерял направление, заблудился», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
В свою очередь, армянские источники сообщают, что рано утром двое азербайджанских военнослужащих в районе села Тех проникли на территорию Армении. Один из них был схвачен, а другой сбежал. Плененный доставлен в Горис.
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