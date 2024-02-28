  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy30 C
  • Четверг, 29 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
Азербайджанский солдат задержан армянами на границе с Лачином

Азербайджанский солдат задержан армянами на границе с Лачином

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджанский солдат задержан армянами на границе с Лачином

Военнослужащий ВС Азербайджана заблудился и пропал в Лачине при неблагоприятных погодных условиях, сообщило Минобороны страны.

«Рано утром 28 февраля солдат ВС Азербайджана Панахов Руслан Эльданиз оглу при передвижении между позициями в неблагоприятных погодных условиях, потерял направление, заблудился», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.  

В свою очередь, армянские источники сообщают, что рано утром  двое азербайджанских военнослужащих в районе села Тех  проникли на территорию Армении. Один из них был схвачен, а другой сбежал. Плененный доставлен в Горис.

Написать отзыв

Политика

Qərb Ermənistanı müharibəyə hazırlayır? – Nahid Cəfərov Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей