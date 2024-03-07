На границе с Ираном изъято более 11 кг марихуаны

Новая платформа облегчит деятельность компаний в вопросах организации, управления и контроля выездных работ, а также ускорит процессы цифровизации Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», Azercell представляет решение «Управление мобильной командой», призванное сделать деловое общение более удобным. Эта платформа предоставляет инновационные инструменты, позволяющие предприятиям оптимизировать операции на местах, наладить взаимодействие в команде, повысить продуктивность бизнеса и общий уровень удовлетворенности клиентов.