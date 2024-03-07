На границе с Ираном изъято более 11 кг марихуаны
На границе с Ираном изъято более 11 кг марихуаны
6 марта в 06:30 азербайджанские пограничники погранзаставы «Горадиз» пресекли очередную попытку контрабанды наркотиков из Ирана.
Как сказано в сообщении Пограслужбы Азербайджана в четверг, в ходе розыскных мер, пограничники изъяли 11 кг 250 г марихуаны.
По факту ведется расследование.
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