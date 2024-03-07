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(7 часов назад)
На границе с Ираном изъято более 11 кг марихуаны

На границе с Ираном изъято более 11 кг марихуаны

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

На границе с Ираном изъято более 11 кг марихуаны

6 марта в  06:30 азербайджанские пограничники погранзаставы «Горадиз» пресекли очередную попытку контрабанды наркотиков из Ирана.

Как сказано в сообщении Пограслужбы Азербайджана в четверг, в ходе розыскных мер, пограничники изъяли 11 кг  250 г марихуаны.

По факту ведется расследование.

 

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