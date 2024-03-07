Губаду Ибадоглу отказано в переводе под домашний арест

Губаду Ибадоглу отказано в переводе под домашний арест

В Наримановском районном суде Баку 7 марта под председательством Вусала Гурбанова было рассмотрено ходатайство о переводе Губада Ибадоглу под домашний арест.

Как сообщил Turan брат политика Галиб Байрамов, ходатайство было подано в связи с продолжающимся ухудшением здоровья Губада Ибадоглу.

«Уровень сахара в его крови в 2-3 выше нормы как натощак, так и спустя два часа после приема пищи», - отметил он.

Повышенный уровень сахара сильно бьет почкам, печени и сосудам. Даже эндокринолог главного медуправления минюста признал серьезность болезни. Губаду Ибадоглу назначили 10-дневный курс инфузионной терапии (введение лекарственных препаратов в кровь с помощью капельницы). До этого его в течение 30 дней лечили таблетками. Однако улучшения нет», - сказал Байрамов.

Тем не менее, суд отклонил ходатайство.

* 23 июля 2023 года Наримановский районный суд Баку арестовал на 3 месяца и 26 дней председателя Партии демократии и процветания Азербайджана (АДР)Губада Ибадоглу. Он был обвинен по ст. 204.3.1 (реализация фальшивых денег), а также по ст. 167-3.1 УК Азербайджана (хранение и распространение экстремистских материалов).

Ряд стран и международных организаций, в том числе Госдепартамент США, сенаторы и конгрессмены США, призвали освободить Ибадоглу.