На иранской границе изъято более 16 кг наркотиков

В преддверии климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября, в город доставлено 160 электробусов китайского производства. По официальной информации, также создан автобусный парк, оснащенный всеми необходимыми устройствами и оборудованием для этих автобусов. 2 ноября президент Ильхам Алиев осмотрел этот парк.