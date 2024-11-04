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(28 минут назад)
На иранской границе изъято более 16 кг наркотиков
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

На иранской границе изъято более 16 кг наркотиков

2-3 ноября на территории погранотряда «Гейтепе», что на азербайджано-иранской границе пограничники обнаружили и изъяли 16,2 кг наркотиков – марихуаны, опия и героина.

По фактам продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Азербайджана от 4 ноября.

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