На Каспии пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков
На Каспии пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков
22 декабря в 03:25 подразделения Береговой охраны Госпогранслужбы предотвратили контрабанду на территорию Азербайджана крупной партии наркотиков.
Как сказано в сообщении Госпогранслужбы, пограничные корабли и подразделения берегового контроля зафиксировали судно-нарушитель в территориальных водах Азербайджана. В ходе поиска из моря было выловлено 13 упаковок с наркотиками.
При досмотре, в них было обнаружено более 23 кг марихуаны, 270 гр опия и 500 таблеток метадона М-40. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, говорится в сообщении.
Госпогранслужба не уточняет в каком именно месте моря это произошло и откуда доставлялись наркотики.
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