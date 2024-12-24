На Каспии пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков

22 декабря в 03:25 подразделения Береговой охраны Госпогранслужбы предотвратили контрабанду на территорию Азербайджана крупной партии наркотиков.

Как сказано в сообщении Госпогранслужбы, пограничные корабли и подразделения берегового контроля зафиксировали судно-нарушитель в территориальных водах Азербайджана. В ходе поиска из моря было выловлено 13 упаковок с наркотиками.

При досмотре, в них было обнаружено более 23 кг марихуаны, 270 гр опия и 500 таблеток метадона М-40. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, говорится в сообщении.

Госпогранслужба не уточняет в каком именно месте моря это произошло и откуда доставлялись наркотики.