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(3 минуты назад)
На Каспии пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков

На Каспии пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

На Каспии пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков

22 декабря в 03:25  подразделения Береговой охраны Госпогранслужбы предотвратили контрабанду на территорию Азербайджана крупной партии наркотиков.

Как сказано в сообщении Госпогранслужбы, пограничные корабли и подразделения берегового контроля зафиксировали судно-нарушитель в территориальных водах Азербайджана. В ходе поиска из моря было выловлено 13 упаковок с наркотиками.

При  досмотре,  в них было обнаружено более 23 кг  марихуаны, 270 гр опия и 500 таблеток метадона М-40.  Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, говорится в сообщении.

Госпогранслужба не уточняет в каком именно месте моря это произошло и откуда доставлялись наркотики.

 

На Каспии пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков
На Каспии пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков

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