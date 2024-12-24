Путин позвонил Алиеву

Президент России Владимир Путин 24 декабря позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и поздравил его с днем рождения, пожелал здоровья и успехов на посту руководителя страны.

Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, в ходе разговора была отмечена важность взаимных визитов и встреч, подчеркнуто, что государственный визит Путина в Азербайджан в этом году внес «важный вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений».

Лидеры Азербайджана и РФ выразили уверенность, что отношения стратегического партнёрства и союзничества между двумя странами будут и дальше успешно развиваться.

Алиев и Путин также провели обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества.