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(2 минуты назад)
Тегеран в очередной раз обещает достроить участок коридора «Север-Юг»

Тегеран в очередной раз обещает достроить участок коридора «Север-Юг»

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Тегеран в очередной раз обещает достроить участок коридора «Север-Юг»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с вице-премьером России Виталием Савельевым подтвердил решимость своего правительства завершить строительство стратегического международного коридора «Север-Юг».

Как сказано в сообщении агентства ИРНА,  Пезешкиан назвал «приоритетом» строительство железнодорожного участка Решт-Астара. По его словам, Иран готов выполнить все обязательства, предусмотренные соглашением с Россией.

«Иран соблюдает условиям соглашения и ожидает, что российская сторона начнёт прокладку маршрута и подготовку к реализации проекта в ближайшее время. Кроме того, Пезешкиан сообщил о планах Ирана приобрести земельные участки для трассы и предоставлении всех необходимых документов в установленный срок», - сказано в сообщении.

Савельев, в свою очередь, пригласил Пезешкиана посетить Россию в начале 2025 года. Он также отметил, что Россия обеспечит необходимую кредитную линию и будет работать с правительством Азербайджана над реализацией данного соглашения.

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