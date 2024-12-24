Тегеран в очередной раз обещает достроить участок коридора «Север-Юг»
Тегеран в очередной раз обещает достроить участок коридора «Север-Юг»
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с вице-премьером России Виталием Савельевым подтвердил решимость своего правительства завершить строительство стратегического международного коридора «Север-Юг».
Как сказано в сообщении агентства ИРНА, Пезешкиан назвал «приоритетом» строительство железнодорожного участка Решт-Астара. По его словам, Иран готов выполнить все обязательства, предусмотренные соглашением с Россией.
«Иран соблюдает условиям соглашения и ожидает, что российская сторона начнёт прокладку маршрута и подготовку к реализации проекта в ближайшее время. Кроме того, Пезешкиан сообщил о планах Ирана приобрести земельные участки для трассы и предоставлении всех необходимых документов в установленный срок», - сказано в сообщении.
Савельев, в свою очередь, пригласил Пезешкиана посетить Россию в начале 2025 года. Он также отметил, что Россия обеспечит необходимую кредитную линию и будет работать с правительством Азербайджана над реализацией данного соглашения.
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