На вопрос «Будет ли вода?» был дан ответ: «Ремонт завершен, начат процесс заполнения трубопровода»

Во многих районах Баку уже неделю наблюдаются проблемы с водой. Хотя изначально чиновники заявляли, что проблема будет решена в течение двух дней, проблема до сих пор не решена полностью.

Жители улицы Мирзааги Алиева в Ясамальском районе рассказали Радио Азадлыг, что с 19 августа у них проблемы с водой: «19 и 20 августа не было воды. Вчера, 21 августа, вода была, но только вечером. Утром и днем ​​воды нет. В центре города нам воду подают по графику. Потом приходят и просят заплатить за воду, а когда нужно, повышают цену. А тем временем в такую ​​жару оставляют людей без воды».

Даже в других частях столицы жители, которые предпочитают оставаться анонимными, говорят, что им приходится покупать воду на рынках в определенные дни из-за перебоев с водоснабжением, особенно в жаркую погоду. По словам этих жителей, Единая служба водоснабжения крупных городов сообщила им, что вода будет подаваться с перебоями до 25 августа.

В пресс-службе этой организации агентству Turan также сообщили, что перебои с водоснабжением в Баку связаны с аварией на водопроводе Огуз-Габала-Баку.

Реализация проекта водопровода Огуз-Габала-Баку началась с указа, подписанного президентом Ильхамом Алиевым 25 августа 2005 года. Фактические строительные работы начались два года спустя, в марте 2007 года, а официальная церемония открытия трубопровода состоялась 28 декабря 2010 года. Было объявлено, что на проект из Государственного нефтяного фонда Азербайджана было выделено в общей сложности 779,6 млн. манатов. Однако различные эксперты утверждали, что проект не дал ожидаемых результатов еще до того, как произошла авария. Были даже обвинения в коррупции во время реализации проекта, хотя должностные лица опровергли эти обвинения.

В пресс-службе Единой службы водоснабжения крупных городов также сообщили, что авария была ликвидирована ранним утром 22 августа, ремонтно-восстановительные работы завершены: «Начат процесс заполнения водопровода. Ведутся интенсивные работы по восстановлению подачи воды в соответствии с нормативными нормами».

В службе подчеркнули, что водопровод Огуз-Габала-Баку выполнен из стеклопластика, что требует большей деликатности: «Именно поэтому там могут происходить подобные инциденты. Наше управление водоканала постоянно контролирует это».

Председатель Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов заявил, что «Азерсу», а теперь и Единая служба водоснабжения крупных городов, является естественным монополистом в обеспечении населения водой: «Согласно «Закону о защите прав потребителей», субъект, занимающий монопольное положение на рынке, обязан предоставлять потребителям бесперебойную и качественную услугу. Однако мы видим, что возникают такие форс-мажорные ситуации, и указанный закон нарушается».

Эксперт также отметил, что в будущем проблема с водой обострится: «Проблемы с водой будут во всем мире. Более того, водная инфраструктура Баку настолько устарела, что подобные аварии случаются часто. Сейчас проблема с водопроводом Баку-Огуз-Габала. Авария произошла в районе Гызылдаш, и там ведутся ремонтные работы. Насколько я знаю, через два дня вода будет восстановлена ​​по прежнему графику и будет течь непрерывно. Работы должны были быть выполнены таким образом, чтобы таких инцидентов не было, но они этого не сделали».