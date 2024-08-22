Голодающий  70-е сутки Фазиль Гасымов обратился к Ильхаму Алиеву

Проводящий 70-е сутки голодовку в заключении ученый-экономист Фазиль Гасымов обратился к президенту Ильхаму Алиеву. Он просит главу государства содействовать его освобождению и сообщает о пытках со стороны правоохранительных органов.

Гасымов верит, что президент и его команда стремятся «вести страну не во мрак средневековья, а в светлое будущее». Он надеется, что глава государства проявит гуманизм в его отношении. «Человеколюбие не показатель слабости, а черта, характерная для сильных людей», - пишет он.

«Как человек науки я обеспокоен растущим в Азербайджане невежеством, моральной деградацией, распространением авторитарного, криминального мышления, антидемократических порядков, нарушений прав человека, политических репрессий», - продолжает автор.

По его словам, «в управлениях полиции и учреждениях пенитенциарной службы задержанных пытают, подкладывают в еду психотропные вещества, угрожают семьям и самим задержанным сексуальным насилием. Системные репрессии со стороны государства и мафиозных групп внутри государства являются моральным террором».

Заключенным СИЗО Кюрдаханы угрожал начальник этого ведомства Эльнур Исмайлов.

«Это страшнее, чем репрессии НКВД 1930-х годов», - пишет Гасымов.

Он также отмечает, что направил свои волосы в лабораторию ООН на анализ в связи с применением психотропного вещества. После этого его обрили наголо.

*Фазиль Гасымов, проживавший в Турции, был арестован в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан в рамках уголовного дела против Губада Ибадоглу. Гасымов такжебыл обвинен по статьям 204.3.1 УК (приготовление и сбыт фальшивых денег в составе организованной группы) и 167-3.1 (религиозно-экстремистская деятельность).

Фазиль Гасылов сообщил, что его общение с Губадом Ибадоглу началось в марте 2020 года в виртуальной форме, но никаких незаконных действий они не предпринимали.

В настоящее время уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается отдельно от уголовного дела Губада Ибадоглу.

15 августа в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось предварительное слушание по уголовному делу Гасымова под председательством судьи Махиры Керимовой.