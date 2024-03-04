Началась аттестация исламских священнослужителей

Живущие на берегу Каспия азербайджанцы сообщают про появление мелей, падении уровня моря с выходом на поверхность прежде подводных труб, участков дна. Новые островки появились в Бакинской бухте. Эффектным показателем обмеления Каспия стала распространившаяся фотография надводных качелей на одном из пляжей Апшерона, в поселке Мардакян. Прежде катавшиеся на качелях люди задевали ногами воду, поднимая в воздух брызги. Теперь эти качели оказались на расстоянии нескольких метров от воды.