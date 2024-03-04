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(14 минут назад)
Началась аттестация исламских священнослужителей

Началась аттестация исламских священнослужителей

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Началась аттестация исламских священнослужителей

Началась аттестация священослужителей, работающих в местах поклонения  исламской религии.  Аттестационная комиссия создана Госкомитетом по работе с религиозными структурами (ГКРРС).

В комиссию наряду с представителями ГКРРС входят представители Управления Ммусульман Кавказа (УМК), а также ученые-богословы.

Аттестация проводится в административном здании УМК. Проверку пройдут 64 священнослужителя, которые завершили пятилетний цикл работы. Аттестация завершится 6 марта.

Согласно закону "О свободе вероисповедания", аттестация священослужителей, совершающих службы в местах поклонения и святилищах исламской религии проводятся раз в пять лет.

 

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