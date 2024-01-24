Напряженность нарастает по мере того, как Европейские органы рассматривают возможность введения санкций против Азербайджана

В последние дни наблюдается усиление напряженности в отношениях между Азербайджаном и европейскими официальными органами, в частности Советом Европы и Европейским союзом (ЕС), поскольку разворачиваются дискуссии об ограничении полномочий Азербайджана. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассматривает вопрос об ограничении полномочий азербайджанской делегации, окончательное решение ожидается 24 января. Причинами этого потенциально возможного шага являются сообщения о нарушениях прав человека в Азербайджане и резкий рост числа политических заключенных.

Джозеф Боррель, официальный представитель ЕС, выступил с резким заявлением, в котором выразил обеспокоенность недавними территориальными претензиями президента Алиева. Он предупредил, что любое нарушение территориальной целостности Армении будет неприемлемым и может иметь серьезные последствия для отношений с Азербайджаном. В ответ МИД Азербайджана отклонил это заявление как "необоснованное утверждение" и проявление двойных стандартов, что еще больше обострило отношения Азербайджана и ЕС.

Эксперты предполагают, что Европа постепенно приближается к введению санкций в отношении Азербайджана, шаг, который, по их мнению, может подтолкнуть Азербайджан к сближению с Россией. Примером такого расклада является объявление двухлетней дорожной карты между Азербайджаном и Россией и подписание различных соглашений.

Член комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Эльман Насиров возлагает ответственность за напряженность на западные политические круги. В интервью Turan он утверждает, что Азербайджан проводит сбалансированную внешнюю политику, находясь на равном расстоянии от различных центров силы. Насиров подчеркивает подписание документов о стратегическом партнерстве между девятью государствами-членами ЕС и Азербайджаном, позиционирующих страну как новый альтернативный источник для Европы.

Насиров отмечает усиление давления со стороны Госдепартамента США, ЕС и ПАСЕ, несмотря на усилия Азербайджана для сохранения баланса. Он связывает это с освобождением Азербайджаном своих земель от оккупации путем проведения военной операции, шага, который бросил вызов политической воле стран Запада.

В интервью Радио "Азадлыг" политический комментатор Арастун Оруджлу предполагает, что напряженность в азербайджано-западных отношениях проистекает из более тесного сближения Азербайджана с Россией и активного участия в совместных политических проектах. Запад ожидал заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией после антитеррористической операции, но решительные действия Азербайджана в Карабахе в сотрудничестве с Россией изменили восприятие.

После отказа Азербайджана от переговоров при посредничестве Запада после сентябрьской операции права человека и демократические нормы стали ключевыми, что потенциально привело к санкциям. Оруджлу предполагает, что санкции могут быть направлены против отдельных лиц и повлиять на энергетический сектор и активы Азербайджана.

Хотя санкции могут осложнить азербайджано-европейские отношения, Оруджлу считает, что они могут оказаться неэффективными, учитывая близость Азербайджана к России и Ирану. Он также предполагает, что недавняя близость Азербайджана к странам Аравийского полуострова может быть стратегическим шагом для противодействия потенциальным санкциям.