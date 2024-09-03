Нефтяник погиб при пожаре на морской платформе

Нефтяник погиб при пожаре на морской платформе

Нефтяник погиб при пожаре на морской платформе

В результате пожара на морской платформе 2 сентября погиб сотрудник ПО «Азнефть» Рафиг Иса оглу Исламов.

2 сентября на морской платформе №4 Нефтегазодобывающего управления "28 Мая" ПО «Азнефть» государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) произошел пожар. На место происшествия были направлены пожарные суда, которые предотвратили распространение огня – пожар был потушен.

В результате происшествия погиб сотрудник управления специализированной нефтедобывающей техники №1 ПО "Азнефть" Рафиг Иса оглу Исламов 1960 года рождения. Подсчитывается ущерб и оцениваются обстоятельства инцидента, говорится в сообщении "Азнефти".