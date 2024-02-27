Ночью в среду в Баку будет морозно

Ночью в среду в Баку будет морозно

В среду, 28 февраля в Баку и Апшеронском полуострове облачная погода, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-восточный.

Температура воздуха ночью от – 2 +2, днем +5 +8 градусов, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба Минэкологии.

По районам осадки не ожидаются. Местами туман, ветер восточный. В низменности новью температура воздуха 0 -5, днем +5 +10 градусов.

В горах ночью -6 -11 мороза, в высокогорье -13 -17, а днем 0 -5 ниже нуля.

Ночью и утром на высокогорных дорогах гололед.