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(1 час назад)
Ночью в среду в Баку будет морозно

Ночью в среду в Баку будет морозно

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ночью в среду в Баку будет морозно

В среду, 28 февраля в Баку и Апшеронском полуострове облачная погода, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-восточный.

Температура воздуха ночью от – 2 +2, днем +5 +8 градусов, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба Минэкологии.

По районам осадки не ожидаются. Местами туман, ветер восточный. В низменности новью температура воздуха 0 -5, днем +5 +10 градусов.

В горах ночью  -6 -11 мороза, в высокогорье -13 -17, а днем 0 -5 ниже нуля.

Ночью и утром на высокогорных дорогах гололед.

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