Ночью в среду в Баку будет морозно
Ночью в среду в Баку будет морозно
В среду, 28 февраля в Баку и Апшеронском полуострове облачная погода, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-восточный.
Температура воздуха ночью от – 2 +2, днем +5 +8 градусов, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба Минэкологии.
По районам осадки не ожидаются. Местами туман, ветер восточный. В низменности новью температура воздуха 0 -5, днем +5 +10 градусов.
В горах ночью -6 -11 мороза, в высокогорье -13 -17, а днем 0 -5 ниже нуля.
Ночью и утром на высокогорных дорогах гололед.
Общество
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