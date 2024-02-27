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(1 час назад)
Ильхам Алиев принял министра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии

Ильхам Алиев принял министра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев принял министра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии

Президент Ильхам Алиев принял во вторник министра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфика бен Фаузана Аль Рабиа.

Саудовский министр отметил важность упрощения Азербайджаном процесса выдачи виз гражданам его страны, что придало импульс развитию туризма между странами.

В ответ Саудовская Аравия предприняла аналогичные шаги для граждан Азербайджана.

Алиев, со своей стороны, выразил удовлетворение дружественными и братскими отношениями между двумя странами.

Коснувшись положительной динамики в сфере туризма, Алиев  отметил важность дальнейших шагов в этом направлении.

На встрече была подчеркнута важность организации в Азербайджане и Саудовской Аравии выставок, отражающих экономический, инвестиционный, туристический и другой потенциал двух стран.

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