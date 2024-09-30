О ПАСЕ: «Мы не пляшем под их дудку». «Отношения станут напряженными»

Сегодня, 30 сентября, в Страсбурге проходит сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Ожидается, что обсуждения продлятся до 5 октября.

В повестку дня сессии включены задержание и суд над Джулианом Ассанжем и его влияние на права человека, а также обсуждения пропаганды и свободы информации в Европе. В июне этого года было прекращено дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а власти США отозвали запрос о его экстрадиции. Ассанжа обвинили в шпионаже в США. В 2019 году его задержала британская полиция, и Ассанж признался в суде США, что незаконно получил и распространил секретную информацию, касающуюся национальной безопасности.

На сессии также ожидаются выступления министра иностранных дел Северной Македонии Тимчо Муцунски и нового Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе. Кроме того, запланированы обсуждения по вопросам соблюдения Боснией и Герцеговиной своих обязательств, рисков и выгод виртуального мира (метаверса) и обеспечения права на питание. Борьба с нелегальной торговлей мигрантами также включена в повестку дня сессии.

В январе этого года ПАСЕ не подтвердила мандат азербайджанской делегации. В ответ Азербайджан приостановил свою деятельность в рамках организации. Более того, совсем недавно МИД Азербайджана объявил, что депутаты, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, включены в список нежелательных лиц. В ходе этой осенней сессии также ожидаются обсуждения по вопросам ухудшения демократии, верховенства закона и ситуации с правами человека в Азербайджане.

Депутат Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) Эльман Насиров сообщил агентству Turan, что в январе этого года ПАСЕ ввела санкции против Азербайджана, приостановив деятельность делегации страны в организации на неопределенный срок: «Этот шаг был сделан на основе совершенно абсурдной идеи. Не секрет, что ПАСЕ ввела эту санкцию, поскольку Азербайджан в результате антитеррористической операции против вооруженных сил Армении и сепаратистского образования 19-20 сентября 2023 года полностью восстановил свой суверенитет над Карабахом и Восточным Зангезуром».

По словам Насирова, эта акция полностью противоречила планам ПАСЕ: «Они не были заинтересованы в разрешении этого конфликта и хотели сохранить его в замороженном состоянии. После того, как азербайджанская армия выполнила свою историческую миссию, они задействовали этот карательный механизм».

Насиров считает, что этот шаг продиктован еще одной причиной: «В ближайшие месяцы в Азербайджане пройдет очень важное мероприятие — COP29. Мы много раз видели, как международное давление на Азербайджан усиливается, когда он проводит такие значимые мероприятия. Это мероприятие также не является исключением. Мы столкнулись с скоординированным давлением со стороны Европейского парламента, ПАСЕ и Конгресса США».

Он считает, что вместо исправления своей ошибки ПАСЕ снова угрожает Азербайджану и намерена провести слушания, связанные с Азербайджаном: «ПАСЕ снова представляет лживую позицию, касающуюся прав и свобод человека в Азербайджане. Мы понимаем, что истинная причина этого заключается в том, что мы не «пляшем под дудку» тех, кто стоит у руля ПАСЕ. Они хотят управлять государствами с помощью дирижерской палочки. Но азербайджанское государство и его президент господин Ильхам Алиев проводят независимую политику, основанную на национальных интересах. Они не хотят с этим мириться, и именно поэтому они используют против нас механизмы давления».

Насиров отметил, что эти механизмы давления имеют эффект бумеранга: «Подобные механизмы приводят к определенным корректировкам внешнеполитического поведения и действий Азербайджана. Азербайджан уже выразил намерение вступить в организацию БРИКС. Страны и политические круги, оказывающие давление на Азербайджан, должны знать, что Азербайджан имеет иммунитет против этого давления и является сильным государством».

Иного мнения придерживается соучредитель правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров. Он сказал Радио "Азадлыг", что ПАСЕ является политическим механизмом, который определяет и экспортирует единые стандарты прав человека в страны-члены в Европе: «Двадцать три года назад, когда Азербайджан стал членом Совета Европы, он взял на себя политические и правовые обязательства. К сожалению, за эти годы Азербайджан не только не выполнил эти обязательства, но напротив, в стране усугубился правовой и политический климат».

По словам правозащитника, из-за роста изоляции в сфере прав человека, ПАСЕ не подтвердила мандат азербайджанской делегации. Он считает, что это решение было связано с политикой Азербайджана в правовой сфере: «Число политзаключенных возросло, деятельность независимых СМИ была ограничена, политика стала контролируемой сферой, правозащитные механизмы и организации были маргинализированы, а гражданскому обществу не давали развиваться. По сути, Азербайджан за эти годы показал, что он не соответствует политическим и правовым принципам Совета Европы».

Сафаров подчеркнул, что в период, когда Азербайджан приостановил свою деятельность в ПАСЕ, правительство еще больше дистанцировалось от Европы и ее авторитетных политико-правовых механизмов: «Вместо того, чтобы решать вопросы прав человека, Азербайджан еще больше усилил репрессии».

Правозащитник считает, что мандат азербайджанской делегации в ПАСЕ не будет подтвержден в очередной раз: «Потому что не устранены основные причины из-за которых в прошлом году было принято такое решение. Напротив, за этот период Баку усилил политически мотивированные уголовные преследования. В этом контексте отношения между Азербайджаном и Советом Европы, а также его высшими органами станут еще более напряженными».