  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy14.30 C
  • Вторник, 1 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(11 часов назад)
О погоде 1 октября

О погоде 1 октября

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде 1 октября

Во вторник в столице будет переменчивая погода. К вечеру на Апшероне местами возможен дождь.  Ветер юго-восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью +11+16°, днем +23+26°. Влажность ночью  60-70%, днем 50-55%.

По районам страны осадки пройдут днем в горных местностях, местами дожди будут интенсивными. В высокогорье ожидается снег. Ветер восточный, умеренный.

Температура воздуха в низменности ночью +9+14°, днем + 22+27°. В горах ночью +3+8°, днем +10+15°.

Написать отзыв

Общество

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей