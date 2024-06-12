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(8 часов назад)
О погоде в четверг

О погоде в четверг

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде в четверг

13 июня в Баку и на Апшероне осадки возможны в ряде мест Апшерона. Ветер северо-западный.

Температура воздуха ночью +20+24, днем будет +29+34 градуса.

По районам страны осадки ожидаются днем в горных районах. Местами осадки будут интенсивными, что приведет к селям на горных реках.

Ночью и утром туман. Ветер западный, умеренный.

Температура воздуха в низменности ночью +18+23, днем будет +30+35 градусов. В горах ночью +10+15, днем +15+20 градусов.

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