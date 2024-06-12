Презентация проекта посольства Японии по снабжению питьевой водой в Дашкасанском районе

Презентация проекта посольства Японии по снабжению питьевой водой в Дашкасанском районе

11 июня в Дашкесанском районе состоялась церемония презентации проекта по водоснабжению села Хошбулаг, реализуемого в рамках программы правительства Японии «Грантовая помощь по обеспечению общественной безопасности и безопасности людей».

В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Азербайджане Ватанабэ Кацуя, и.о. главы исполнительной власти Дашкесана Вугар Мамедов, а также представители организации-бенефициара (Общественное объединение «Гянджинский региональный женский центр»).

В рамках проекта был построен пункт водозабора, водохранилище, водопровод (6148 метров), 3 распределителя и 4 родника. Правительство Японии выделило грант в размере 85 821 долларов на данный проект.

На сегодня общее количество проектов, реализованных в рамках указанной программы в Азербайджане, составляет 286, а общая сумма грантов превысило 24 070 000 долларов США.

Эти грантовые программы представляет собой экономическую помощь в виде небольших проектов, которые улучшают социальное благосостояние населения Азербайджана, говорится в сообщении посольства Японии в Баку.