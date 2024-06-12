В Азербайджане ужесточаются штрафы за неправильную парковку автомобилей
В Азербайджане ужесточаются штрафы за неправильную парковку автомобилей
12 июня в Комитете по правовой политике Милли меджлиса были обсуждены поправки к закону "О дорожном движении".
Изменения в законодательстве вводят ряд ограничений и ужесточают наказания за некоторые нарушения.
Так, запрещается перевозка пассажиров на малых электромобилях, имеющих двигателем мощностью не более 1 кВт. и они обязаны парковаться в определенных местах, не превышать скорость движения на велосипедных дорожках в 20 км. час, а в жилых зонах, парках и дворах - не более 10 километров в час.
За неоплаченную парковку на платном парковочном месте, устанавливается штраф в 20 манат, за парковку на месте, предназначенном для инвалидов, штраф составит 60 манат, за парковку на месте грузовых авто, электромобилей, велосипедов и более 24 часов – штраф 20 манат.
За парковку на служебных стоянках – 40 манат.
Оплата за парковку производится в электронном виде посредством СМС или специального программного обеспечения.
Общество
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