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(1 час назад)
О погоде в пятницу

О погоде в пятницу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде в пятницу

23 февраля в Баку и на Абшероне ожидаются осадки, местами интенсивные. Утром и вечером туман. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +4+6°.

По районам страны также пройдут осадки, в горных районах – снег. Ветер восточный.

Температура воздуха в низменности ночью + 2+6°, днем +6+10°. В горах ночью  - 3 - 8°, днем  - 3,  0°.

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