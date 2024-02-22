О погоде в пятницу

По данным Госкомитета по статистике, который ссылается на сведения МВД, в 2023 году в связи с незаконным оборотом наркотиков было возбуждено 10 057 (27,3%) дел, что на 5,7% меньше 2022 года. 65,3% наркотиков ввезены в страну без цели сбыта.