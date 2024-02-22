О погоде в пятницу
23 февраля в Баку и на Абшероне ожидаются осадки, местами интенсивные. Утром и вечером туман. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +4+6°.
По районам страны также пройдут осадки, в горных районах – снег. Ветер восточный.
Температура воздуха в низменности ночью + 2+6°, днем +6+10°. В горах ночью - 3 - 8°, днем - 3, 0°.
Общество
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- 22 февраль 2024, 21:03
В регионе, отмеченном десятилетиями конфликтов, перспектива мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией вновь привлекла международное внимание. На фоне продолжающихся дипломатических маневров и меняющейся динамики ожидаемая встреча министров иностранных дел обеих стран вызвала осторожный оптимизм, умеренный затяжным скептицизмом.
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- 22 февраль 2024, 18:14
За последние три дня число задержанных верующих по всей территории Азербайджана превысило уже 100 человек. Об этом сообщают родственники верующих.
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- 22 февраль 2024, 16:53
Отбывающий тюремное наказание член Гянджинской районной организации партии Народного фронта Шахин Гаджиев повторно заключен в карцер после 15 отсидки в штрафной камере. Об этом Turan сообщили из правозащитной организации «Линия защиты».
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- 22 февраль 2024, 14:32
По данным Госкомитета по статистике, который ссылается на сведения МВД, в 2023 году в связи с незаконным оборотом наркотиков было возбуждено 10 057 (27,3%) дел, что на 5,7% меньше 2022 года. 65,3% наркотиков ввезены в страну без цели сбыта.
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