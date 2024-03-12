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(17 минут назад)
О погоде в среду

О погоде в среду

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде в среду

13 марта в Баку и на Абшероне будет переменчивая погода, утром местами дождь. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью  +3+6°, днем +6+9°

В западных районах страны возможны осоадки. Ночью и днем туман. Ветер восточный.

Температура воздуха в низменности ночью +2+6°, днем + 9+14°. В горах ночью  -3- 8° мороза, днем от – 3 до + 2°.

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