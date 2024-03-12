О погоде в среду

Недавнее решение премьер-министра Али Асадова продлить карантинный режим в Азербайджане до 1 июля вновь вызвало дебаты вокруг необходимости и последствий продолжающихся пограничных ограничений. Несмотря на заявление Всемирной организации здравоохранения об окончании пандемии 5 мая 2023 года, Азербайджан продолжает сталкиваться с жесткими мерами, особенно на своих сухопутных границах.