О погоде в среду
13 марта в Баку и на Абшероне будет переменчивая погода, утром местами дождь. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +3+6°, днем +6+9°.
В западных районах страны возможны осоадки. Ночью и днем туман. Ветер восточный.
Температура воздуха в низменности ночью +2+6°, днем + 9+14°. В горах ночью -3- 8° мороза, днем от – 3 до + 2°.
Общество
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- 13 март 2024, 12:40
Минувшей ночью двое сотрудников полиции погибли в результате не осторожного обращения с оружием на освобожденных территориях. Об этом Turan сообщили в пресс-службе МВД.
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- 12 март 2024, 21:14
Шурин учредителя Toplum TV Алескера Мамедли, Айдын Алиев уволен с работы в клинике «Стамбул». Об этом он сам сообщил Turan.
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- 12 март 2024, 18:57
Недавнее решение премьер-министра Али Асадова продлить карантинный режим в Азербайджане до 1 июля вновь вызвало дебаты вокруг необходимости и последствий продолжающихся пограничных ограничений. Несмотря на заявление Всемирной организации здравоохранения об окончании пандемии 5 мая 2023 года, Азербайджан продолжает сталкиваться с жесткими мерами, особенно на своих сухопутных границах.
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- 12 март 2024, 15:25
6 марта в 19:50 на ирано-азербайджанской границе в зоне ответственности погранотряда «Гейтепе» было зафиксировано нарушение границы со стороны Ирана. Пограничный наряд предпринял необходимын меры и задержал нарушителя. Им оказался гражданин Ирана Агамохаммед Тохид Мирмахамбатали, 1983 года рождения.
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