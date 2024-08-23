О погоде в субботу
24 августа в столице сохранится жаркая, Сухая погода. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем повысится до +36°. Влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55 %.
В ряде горных районов регионов страны пройдут осадки, местами интенсивные. В горных районах утром и вечером слабый туман. Ветер восточный, порывистый.
В низменности днем воздух прогреется до +39°, в горах до +27°.
Общество
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- 24 август 2024, 14:22
В воскресенье, 25 августа в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, подует временами усиливающийся северо-западный ветер.
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- 23 август 2024, 15:47
Портал реестра субъектов СМИ Государственного агентства по развитию СМИ (SAMD) reyestr.media.gov.az принял после двух лет задержек заявку на регистрацию информационного сайта Şəki Ensiklopediyası , созданного пять лет назад основателем Виртуальной Шекинской энциклопедии Айдыном Салисом. Сайт издается в Шеки. Без регистрации он не может получать государственные субсидии. Владелец также намерен издать журнальную версию своего творения, но ему необходимо получить электронную регистрацию своего сайта в SAMD.
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- 23 август 2024, 15:44
Представители национальной команды успешно выступили на Европейской юношеской олимпиаде по информатике, став обладателями 1 серебряной и 2 бронзовых медалей Олимпийская сборная Азербайджана вновь вошла в число победителей на 8-ой Европейской юношеской олимпиаде по информатике EJOI-2024, которая прошла с 14 по 22 августа 2024 года в Кишиневе, столице Республики Молдова.
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- 23 август 2024, 15:26
Вечером 22 августа 2024 года небо над Баку было не таким, как обычно. Жители азербайджанской столицы наблюдали нечто странное — объект, двигавшийся бесшумно, неуклонно и с аурой таинственности, которая в равной степени вызвала любопытство и беспокойство. Описанный очевидцами как летающая тарелка, объект имел отчетливо округлую и приплюснутую форму, светло-коричневый цвет и, казалось, скользил над городом на относительно низкой высоте.
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