  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear25.30 C
  • Воскресенье, 25 август 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
О погоде в субботу

О погоде в субботу

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде в субботу

24 августа в столице сохранится жаркая, Сухая погода. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем повысится до +36°. Влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55 %.

В ряде горных районов регионов страны пройдут осадки, местами интенсивные. В горных районах утром и вечером слабый туман. Ветер восточный, порывистый.

В низменности днем воздух прогреется до +39°, в горах до +27°.

Написать отзыв

Общество

  • В воскресенье ожидается ветреная погода Общество
    • 24 август 2024, 14:22

    В воскресенье ожидается ветреная погода

    В воскресенье, 25 августа в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, подует временами усиливающийся северо-западный ветер.

    Читать далее
  • Журналист из Шеки намерен отстаивать свои права в споре с медиаагентством Общество
    • 23 август 2024, 15:47

    Журналист из Шеки намерен отстаивать свои права в споре с медиаагентством

    Портал реестра субъектов СМИ Государственного агентства по развитию СМИ (SAMD) reyestr.media.gov.az принял после двух лет задержек заявку на регистрацию информационного сайта Şəki Ensiklopediyası , созданного пять лет назад основателем Виртуальной Шекинской энциклопедии Айдыном Салисом. Сайт издается в Шеки. Без регистрации он не может получать государственные субсидии. Владелец также намерен издать журнальную версию своего творения, но ему необходимо получить электронную регистрацию своего сайта в SAMD.

    Читать далее
  • Азербайджанская команда завоевала медали на олимпиаде при поддержке Azercell Общество
    • 23 август 2024, 15:44

    Азербайджанская команда завоевала медали на олимпиаде при поддержке Azercell

    Представители национальной команды успешно выступили на Европейской юношеской олимпиаде по информатике, став обладателями 1 серебряной и 2 бронзовых медалей Олимпийская сборная Азербайджана вновь вошла в число победителей на 8-ой Европейской юношеской олимпиаде по информатике EJOI-2024, которая прошла с 14 по 22 августа 2024 года в Кишиневе, столице Республики Молдова.

    Читать далее
  • «Они» прибыли? Общество
    • 23 август 2024, 15:26

    «Они» прибыли?

    Вечером 22 августа 2024 года небо над Баку было не таким, как обычно. Жители азербайджанской столицы наблюдали нечто странное — объект, двигавшийся бесшумно, неуклонно и с аурой таинственности, которая в равной степени вызвала любопытство и беспокойство. Описанный очевидцами как летающая тарелка, объект имел отчетливо округлую и приплюснутую форму, светло-коричневый цвет и, казалось, скользил над городом на относительно низкой высоте.

    Читать далее

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей