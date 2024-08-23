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Азербайджан и Узбекистан заключили Договор о союзнических отношениях
Под председательством президентов Узбекистана и Азербайджана - Шавката Мирзиёева и Ильхама Алиева в Ташкенте сегодня состоялось первое заседание Высшего межгосударственного совета двух стран.
Мирзиёев назвал визит Алиева историческим событием, сообщает сайт главы Узбекистана.
«Мы сегодня подпишем Договор о союзнических отношениях. Буквально за несколько лет нам вместе удалось поднять узбекско-азербайджанские отношения до самого высокого уровня межгосударственного взаимодействия», – заявил Шавкат Мирзиёев.
Также с удовлетворением было отмечено проведение первого заседания
Лидеры констатировали динамичное развитие двусторонних связей.
Кроме того, достигнута договоренность объявить следующий год Годом экономической кооперации Азербайджана и Узбекистана, принять комплексную Программу с охватом 20 приоритетных направлений.
Поставлены задачи по кратному увеличению объемов товарооборота и переходу к новой фазе промышленной кооперации, в том числе реализации проектов в третьих странах, далее говорится в сообщении.
Стороны приветствовали итоги состоявшегося накануне бизнес-форума, на котором был сформирован портфель перспективных проектов на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Речь идет о кооперации в энергетической, химической, добывающей, текстильной отраслях, сельском хозяйстве, градостроительстве и других направлениях.
В данном контексте отмечена эффективная работа узбекско-азербайджанской инвестиционной компании как инструмента поддержки таких проектов.
Указано на необходимость усиления взаимосвязанности
двух стран через реализацию транспортно-коммуникационных, энергетических и других инфраструктурных проектов, в том числе в многостороннем формате.
Стороны согласились увеличивать частоту авиарейсов, максимально облегчать процедуры по наземным и воздушным перевозкам, внедрять цифровые решения.
Отмечена важность активизации межрегиональных контактов. Достигнута договоренность принять отдельный План межрегиональной кооперации на 2025 год, Программу партнерства по развитию промышленного потенциала и инфраструктуры регионов двух стран и провести очередной Форум регионов в городе Коканде.
Главы государств также обменялись мнениями по международной и региональной повестке, обсудили вопросы продолжения интенсивного диалога и взаимной поддержки в рамках многосторонних структур.
По итогам заседания решено принять «дорожную карту» по своевременной и качественной реализации достигнутых договоренностей.
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