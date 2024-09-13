О погоде в субботу

После внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 1 сентября этого года в Азербайджане, в политике страны могут возникнуть новые нюансы. На этой неделе Ильгар Мамедов, председатель партии «Республиканская альтернатива» (ReAL), ушел из руководства своей партией. «В течение 10 лет мне лично не разрешалось участвовать ни в каких выборах... Помню, в прошлом году я сказал в своем статусе: если я не смогу принести успех своей партии на следующих двух выборах, я уйду из руководства», — подчеркнул он в прошлом году.