О погоде в субботу
14 сентября в столице будет переменчивая погода. Ночью на Апшероне местами пройдут дожди. Ветер северо-восточный.
Температура воздуха днем составит +26+30 градусов. Влажность ночью 70-75%, днем будет 40-45%.
По регионам страны осадки пройдут в ряде горных местностей, В высокогорье возможен снег.
Ночью и утром местами туманы. Ветер восточный, умеренный.
Температура воздуха в низменности днем составит +26+31 градус.В горах +12+15.
Общество
-
- 14 сентябрь 2024, 10:17
В Азербайджане зафиксировано резкое снижение преступности за первые семь месяцев 2024 года, что является значительным достижением в усилиях страны по повышению общественной безопасности и эффективности правоохранительных органов. По данным Министерства внутренних дел, в период с января по июль 2024 года было зарегистрировано 18 518 преступлений, что на 21,7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
-
- 13 сентябрь 2024, 16:57
Во время гонок «Формулы 1», Bakcell приглашает всех болельщиков посетить стенд компании, расположенный на территории Приморского бульвара, где представлены инновационные решения.
-
- 13 сентябрь 2024, 16:27
После внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 1 сентября этого года в Азербайджане, в политике страны могут возникнуть новые нюансы. На этой неделе Ильгар Мамедов, председатель партии «Республиканская альтернатива» (ReAL), ушел из руководства своей партией. «В течение 10 лет мне лично не разрешалось участвовать ни в каких выборах... Помню, в прошлом году я сказал в своем статусе: если я не смогу принести успех своей партии на следующих двух выборах, я уйду из руководства», — подчеркнул он в прошлом году.
-
- 13 сентябрь 2024, 14:36
Регулярный автобусный рейс Барда-Ханкянди открывается с 14 сентября, сообщило Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Написать отзыв