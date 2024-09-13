Бросает ли власть тень на диалог правительства и оппозиции?

После внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 1 сентября этого года в Азербайджане, в политике страны могут возникнуть новые нюансы. На этой неделе Ильгар Мамедов, председатель партии «Республиканская альтернатива» (ReAL), ушел из руководства своей партией. «В течение 10 лет мне лично не разрешалось участвовать ни в каких выборах... Помню, в прошлом году я сказал в своем статусе: если я не смогу принести успех своей партии на следующих двух выборах, я уйду из руководства», — подчеркнул он в прошлом году.

1 сентября И. Мамедов был кандидатом от избирательного округа № 22, Насими-Ясамальского. Он сообщил о фальсификациях в этом округе и потребовал аннулировать результаты. Однако Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заявила, что нарушения были только на трех избирательных участках в этом округе, и аннулировала результаты на этих конкретных участках. Сообщается, что общий результат в округе остался неизменным. Согласно первоначальному заявлению ЦИК, лидер Партии демократических реформ Азербайджана Асим Моллазаде считается ведущим кандидатом от этого округа. После решения ЦИК по его жалобе И. Мамедов объявил о решении уйти в отставку.

В 2020 году Администрация президента заявила, что в стране формируется новая конфигурация политической системы и диалоговая среда. Выяснилось, что с этого года, за исключением партиий — «Мусават» и партии Народного фронта (ПНФА), начался диалог с остальными политическими партиями. Те, кто не участвовал в процессе, заявили, что не хотят быть вовлеченными в сценарий, лишенный реальности.

По предварительным результатам ЦИК, парламент вновь будет в основном отражать представительство прежних партий. Это означает, что несколько партий, участвовавших в диалоге, останутся за пределами парламента. В каком формате в дальнейшем будет продолжаться диалог «власть-оппозиция»?

Кстати, вскоре после выборов один из кандидатов — Панах Гусейн, председатель Народной партии (НПА) — упомянул о нарушениях в эфире Радио Азадлыг и указал, что его собственная отставка также может обсуждаться. Поскольку это заявление было интерпретировано некоторыми местными СМИ по-разному, он позже разъяснил свою позицию: «...Осознавая угрозу фактического упразднения реального избирательного института и как выражение провала политического курса, известного как «правительственно-оппозиционный диалог», в который входит и возглавляемая мной партия, и, принимая свою долю ответственности за эту ситуацию, я заявил, что намерен уйти из партийного руководства правления Совета директоров НПА... до тех пор, пока не будет проведено коллективное обсуждение и не будут приняты соответствующие решения, я остаюсь председателем НПА, и НПА продолжает функционировать как политическая партия».

Депутат Национального собрания VI созыва от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Эльман Насиров сообщил агентству Turan, что в настоящее время в Азербайджане существует диалог между партиями и политическими силами: «Это политическая культура, и как свидетельство этого, если мы посмотрим на VI созыв парламента, то увидим, что оппозиционные партии представлены в председателях комитетов и на уровне вице-спикеров в руководстве парламента. Это результат политического диалога».

По словам Э. Насирова, власти Азербайджана заинтересованы в формировании политического диалога власти и оппозиции и привержены этому формату: «Сам избирательный процесс показал, что этот политический диалог приносит свои плоды. Из 26 политических партий, зарегистрированных в нашей стране, в этих выборах приняли участие 25. Те, у кого более сильная социальная база, будут представлены в VII созыве парламента».

Относительно отставки некоторых лидеров политических партий после выборов депутат отметил, что это их собственное политическое решение: «Выборы — уникальное событие для оценки силы и влияния партии. Похоже, что эти лидеры партий пришли к выводу, что если их партии не смогли победить на выборах, то их политика была неполной, и они не смогли собрать необходимую социальную базу. В такой ситуации они, вероятно, считают наиболее разумным вариантом внесение изменений в руководство партии».

Э. Насиров подчеркнул, что с 1993 года партия «Ени Азербайджан» побеждала на всех президентских, парламентских и муниципальных выборах: «Наша партия является общенациональной партией, созданной Великим Лидером. Мы не сомневаемся, что партия «Ени Азербайджан» победит и на следующих выборах. Политические партии, которые не преуспевают на выборах, должны задать себе вопрос: «Что мы делаем неправильно?». Если они найдут правильный ответ на этот вопрос, у них появится шанс развивать свои партии. Азербайджанская власть сильна, и интересно, что формируются конкурирующие партии, способные конкурировать в азербайджанском обществе».

Председатель партии АГ Турал Аббаслы сказал агентству Turan, что когда начался диалог власти и оппозиции, в обществе сложилось ошибочное впечатление, что если и был диалог, то это был товар для переговоров: «То есть не было никаких договоренностей или ожиданий типа «мы сидели с вами за столом, а вы должны нас пустить в парламент». Мы не думали, что демонстрация политической культуры, чтобы сесть за стол с властями, вдруг все исправит в Азербайджане».

По словам Т. Аббаслы, это считается первым этапом: «До вчерашнего дня встречи правительства и оппозиции в Азербайджане организовывала ОБСЕ, но сегодня, по крайней мере, оппозиция и правительство могут напрямую общаться друг с другом».

Председатель партии отметил, что поскольку его партия ни при каких обстоятельствах не находится в диалоге, у них не было никаких иллюзий относительно представительства в парламенте: «Мы провели собственную кампанию и собрали определенное количество голосов. По нашему мнению, если бы не было нарушений в день выборов, в парламенте было бы представлено достаточное количество кандидатов от нашей партии».

Он не считает, что диалог должен прекратиться после объявления результатов выборов: «Процесс идет поэтапно, и я надеюсь, что будет больше позитивных результатов. Ожидать, что правительство демократизируется в одночасье только потому, что оно участвует в диалоге, — это мечта».

Политический обозреватель Несими Мамедли заявил радиостанции «Азадлыг», что сам процесс диалога служит корпоративным интересам правительства: «Опыт показал, что ни одна из политических партий не смогла извлечь из этого выгоду, и этот процесс не сыграл положительной роли в демократизации общества. Первоначально были мысли, что это приведет к развитию демократии и многопартийной системы в стране. Однако произошел обратный эффект».

Н. Мамедли считает, что некоторые партии участвовали в выборах, искренне веря, что диалог с властями может привести к переменам: «Если лидер берет на себя обязательство уйти в отставку, если его политическая организация не добьется успеха на выборах перед обществом, похвально, что он придерживается этого обязательства. Однако следует учитывать, что отставки — это подход, присущий демократическому обществу. Партии, участвовавшие в выборах в Азербайджане, не были побеждены волей избирателей. В таких случаях я не верю, что несение расходов самим и уход в отставку приведут их партии к успеху».

В первоначальном докладе, опубликованном на следующий день после внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 1 сентября этого года, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ также подчеркнуло, что существующие условия не позволяют провести выборы в соответствии с демократическими стандартами.

Однако ЦИК считает, что выборы прошли на высоком уровне.