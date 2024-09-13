Бахтияр Гаджиев обвинил суд в искусственном затягивании процесса
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 13 сентября продолжился процесс по делу общественного активиста Бахтияра Гаджиева.
В ходе заседания были оглашены показания на следствии пяти оставшихся свидетелей, которые не явивлись на процесс.
Активист вновь обвинил в судей в искусственном затягивании процесса и нарушении статьи 5 Европейской конвенции прав человека.
Далее суд приступил к исследованию документов. Начался просмотр видеозаписи с инцидента между Гаджиевым и признанной потерпевшей Ульвией Мурадовой (Аловлу) в зале Ясамальского суда.
Первоначальной причиной ареста Гаджиева стал именно этот инцидент.
Просмотр видео будет продолжен на следующем заседании 20 сентября.
*Бахтияр Гаджиев был задержан 9 декабря 2022 г. по жалобе журналистки Ульвии Аловлу. Сначала он был обвинен по ст. 221 («хулиганство») и 289 («неуважение к суду») УК. В июле 2023 года ему предъявили обвинения по ст. 192 ( «незаконное предпринимательство»), 193-1 («легализация доходов, полученных преступным путем») и 206 ( контрабанда) УК.
7 ноября 2023 г. появилось еще и обвинение по ст. 213.1 УК (уклонение от уплаты налогов, страховых платежей по безработице, обязательному медицинскому и социальному страхованию).
Гаджиев отвергает все обвинения и заявляет, что его преследуют за критику властей, и призывы ввести международные санкции против азербайджанских чиновников и силовиков, причастных к репрессиям. Правозащитники признали его политзаключенным.
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