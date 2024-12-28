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(42 минуты назад)
О погоде в воскресенье и дни Нового года

О погоде в воскресенье и дни Нового года

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде в воскресенье и в дни Нового года

29 декабря будет дождливо, а в праздничные дни 31 декабря – 3 января относительно тепло, сообщили синоптики Национальной службы гидрометеорологии.

Так, в воскресенье в столице ожидается небольшой дождь, подует умеренный северо-западный ветер. Ночью +4+6°, днем +​​6+8°.

31 декабря в Баку и на Апшероне будет пасмурно, ночью и утром местами пройдут дожди,  северо-восточный ветер. Ночью +4+6°, днем +​​7+9°.

1 января преимущественно без осадков,  юго-западный ветер. Ночью +3+5°, днем ​+​7+10°.

2 января пасмурно, без осадков. Умеренный юго-западный ветер. Ночью  +5+7°, днем +​​8+11°.

3 января без осадков, северо-западный ветер. Ночью +5+7°, днем +​​8+12°.

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