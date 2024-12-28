О погоде в воскресенье и дни Нового года
О погоде в воскресенье и в дни Нового года
29 декабря будет дождливо, а в праздничные дни 31 декабря – 3 января относительно тепло, сообщили синоптики Национальной службы гидрометеорологии.
Так, в воскресенье в столице ожидается небольшой дождь, подует умеренный северо-западный ветер. Ночью +4+6°, днем +6+8°.
31 декабря в Баку и на Апшероне будет пасмурно, ночью и утром местами пройдут дожди, северо-восточный ветер. Ночью +4+6°, днем +7+9°.
1 января преимущественно без осадков, юго-западный ветер. Ночью +3+5°, днем +7+10°.
2 января пасмурно, без осадков. Умеренный юго-западный ветер. Ночью +5+7°, днем +8+11°.
3 января без осадков, северо-западный ветер. Ночью +5+7°, днем +8+12°.
Общество
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- 29 декабрь 2024, 01:03
За 20 дней, что Азер Гасымлы находится в СИЗО, никаких следственных действий с ним не проводилось. С ним никто не встречался. Только в первый день задержания в Ясамальском районном управлении полиции и в день судебного заседания состоялась очная ставка между Азером Гасымлы и обвинителем. Этот человек был в надвинутой на голову шапке, так что глаз не было видно, и отвернулся от Азера, сообщила Turan жена Гасымлы Самира Гасымлы .
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- 28 декабрь 2024, 13:26
В Баку проходят похороны жертв крушения самолета AZAL 25 декабря.
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- 27 декабрь 2024, 15:37
«В следующем году в Азербайджане пройдет еще одно крупное спортивное мероприятие — Игры стран СНГ. Третьи Игры стран СНГ пройдут в Азербайджане», — заявил президент Ильхам Алиев 24 декабря на церемонии, посвященной подведению итогов спортивных достижений 2024 года.
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- 27 декабрь 2024, 15:05
28 декабря в Баку и на Апшероне ожидаются дожди. Ветер северо-восточный, который перейдет в северо-западный. Температура воздуха ночью +5+8, днем будет +8+10 градусов. Влажность 80-90%.
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