О погоде в воскресенье и в дни Нового года

За 20 дней, что Азер Гасымлы находится в СИЗО, никаких следственных действий с ним не проводилось. С ним никто не встречался. Только в первый день задержания в Ясамальском районном управлении полиции и в день судебного заседания состоялась очная ставка между Азером Гасымлы и обвинителем. Этот человек был в надвинутой на голову шапке, так что глаз не было видно, и отвернулся от Азера, сообщила Turan жена Гасымлы Самира Гасымлы .