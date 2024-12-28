Теймур Керимов
Учредитель "Kanal 11" приговорен к 8 годам лишения свободы
28 декабря Бакинский суд по тяжким преступлениям под председательством Азада Меджидова приговорил учредителя Интернет ТВ «Канал 11» Теймура Керимова к 8 годам лишения свободы. Проходящая вместе с ним по этому же делу Истек Тотиева приговорена к условному наказанию с двухлетним испытательным сроком.
Прокурор просил приговорить Теймура Каримова к 9 годам, а Истек Тотиеву к 3 годам лишения свободы.
Каримов заявил, что обвинение ложное и он не виновен. Его адвокаты заявили, что подадут апелляционную жалобу на приговор.
* В декабря 2023 года Наримановский районный суд арестовал Керимова, обвинения по статьям: 182.2.1 УК (вымогательство путем угроз, совершенное группой лиц), 182.2.2 и 182.2.4.
Местные правозащитные организации признали Каримова политзаключенным.
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