Учредитель "Kanal 11" приговорен к 8 годам лишения свободы

28 декабря Бакинский суд по тяжким преступлениям под председательством Азада Меджидова приговорил учредителя Интернет ТВ «Канал 11» Теймура Керимова к 8 годам лишения свободы. Проходящая вместе с ним по этому же делу Истек Тотиева приговорена к условному наказанию с двухлетним испытательным сроком.

Прокурор просил приговорить Теймура Каримова к 9 годам, а Истек Тотиеву к 3 годам лишения свободы.

Каримов заявил, что обвинение ложное и он не виновен. Его адвокаты заявили, что подадут апелляционную жалобу на приговор.

* В декабря 2023 года Наримановский районный суд арестовал Керимова, обвинения по статьям: 182.2.1 УК (вымогательство путем угроз, совершенное группой лиц), 182.2.2 и 182.2.4.

Местные правозащитные организации признали Каримова политзаключенным.